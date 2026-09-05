Repara tu Deuda Abogados borra 39.384 € a un trabajador de Parla con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Los gastos médicos de su familia en Perú coincidieron después con un fuerte deterioro de su situación laboral

Una urgencia familiar puede cambiar por completo una economía que hasta entonces se mantenía estable. En este caso, la financiación asumida para responder a unos gastos médicos acabó coincidiendo con una caída de los ingresos que hizo imposible sostener los pagos. Repara tu Deuda Abogados, el despacho más destacado de España a la hora de aplicar la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido cancelar 39.384 euros a un trabajador de Parla (Madrid), que ha obtenido la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI).

Una deuda familiar que terminó desbordando su propia economía

Los abogados explican que la insolvencia comenzó con varios préstamos solicitados para atender los problemas de salud de familiares residentes en Perú. En aquel momento disponía de empleo y recurrió al crédito ante la necesidad de afrontar esos gastos. El escenario cambió después de la pandemia, cuando la actividad de la empresa para la que trabajaba empezó a decaer y su salario se vio afectado.

Las cuotas, que hasta entonces había podido asumir, dejaron de encajar en una economía cada vez más ajustada. Sus recursos apenas alcanzaban ya para cubrir las necesidades esenciales del hogar, mientras las obligaciones pendientes continuaban acumulándose. La combinación de ambas circunstancias terminó situándolo en un estado de sobreendeudamiento.

La Ley de Segunda Oportunidad establece determinadas condiciones para acceder a la exoneración. El solicitante debe encontrarse en insolvencia actual o próxima, actuar de buena fe, no ocultar bienes ni rentas y no haber sido condenado por determinados delitos de orden socioeconómico durante los diez años anteriores. Repara tu Deuda estudia previamente cada expediente de forma gratuita para comprobar su viabilidad.

Acogerse a este mecanismo puede traducirse en beneficios concretos: salir de los listados de morosidad; dejar de recibir llamadas de reclamación de los acreedores; volver a solicitar financiación; y

poder registrar futuros bienes a nombre del beneficiario.

Una nueva etapa que va más allá de la cancelación de las deudas

Repara tu Deuda Abogados nació en 2015, coincidiendo con la llegada de esta legislación a España, y fue pionero en su aplicación. Las opiniones de sus clientes destacan de manera recurrente atributos como la profesionalidad, la humanidad, la paciencia, la confianza y el apoyo recibido a lo largo de procedimientos que no siempre avanzan con rapidez.

La posibilidad de recuperar el equilibrio una vez resuelto el problema jurídico también inspira el Programa Vida Nueva sin Deudas, impulsado por Grupo Repara. La iniciativa amplía el trabajo posterior mediante un diagnóstico financiero, una estrategia personalizada y un plan encaminado a construir unas finanzas más estables.

El caso de Parla deja una circunstancia especialmente significativa: una decisión tomada para responder a las necesidades médicas de los seres queridos terminó coincidiendo con un revés profesional que difícilmente podía preverse. Superado el sobreendeudamiento, aquella etapa deja de condicionar sus próximos pasos y abre espacio para reconstruir la economía familiar con otra perspectiva.

Contacto

Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 900 831 652

Email de contacto: prensa2@reparatudeuda.es