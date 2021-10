Repara tu Deuda Abogados cancela 103.529 € en Zurbarán (Badajoz) con la Ley de Segunda Oportunidad

El despacho de abogados referente en la Ley de Segunda Oportunidad ha logrado la cancelación de más de 55 millones de euros de deuda

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Extremadura. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Badajoz (Extremadura) ha dictado beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (Bepi) en el caso de VK, vecina de Zurbarán (Badajoz), que había acumulado una deuda de 103.529 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA.



Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “junto con su marido, montó una tienda de ropa infantil. Pagaron el canon de una franquicia. Realizaron una gran inversión para la imagen, el mobiliario y la compra del género. Sin embargo, las ventas no fueron como esperaban y los gastos seguían creciendo. Finalmente, malvendieron y se quedaron con la deuda”.



Según afirman desde Repara tu Deuda Abogados, “España fue uno de los países que más tardó en incorporar a su legislación la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo pensando para la cancelación de la deuda de las personas físicas, incluyendo a los autónomos. De esta forma, daba cumplimiento a la Recomendación de la Comisión Europea de 2014. En la actualidad, podemos decir que contamos con uno de los sistemas o mecanismos de segunda oportunidad más liberales de Europa”.



Muchas personas no empiezan el proceso porque desconocen la existencia de este mecanismo legal. Otras no lo inician porque tienen miedo por los altos honorarios que piden algunos abogados, por desconocimiento, por la falta de especialización, o simplemente porque creen que va a ser un proceso demasiado complicado.



Repara tu Deuda Abogados ha ayudado desde sus principios a muchos particulares y autónomos en situaciones desesperadas que no sabían dónde pedir ayuda. En estos momentos, ha logrado la cancelación de más de 55 millones de euros de deuda. El despacho de abogados cuenta con el 100% de éxito en todos los casos presentados en los juzgados españoles.



Esta legislación ampara a particulares y autónomos ya que les exime de sus pagos siempre que se cumplan una serie de requisitos como haber actuado de buena fe, no superar los 5 millones de euros de deuda y haber procurado un acuerdo extrajudicial previo. Si no logran este acuerdo, lo cual ocurre en casi todos los casos, deben solicitar la cancelación de la deuda al juzgado para obtenerla y empezar una nueva vida desde cero.







Teléfono de contacto: 655 95 67 35