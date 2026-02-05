Repara tu Deuda Abogados cancela 104.975 € en Granada (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

La exonerada solicitó créditos para la puesta en marcha de una sociedad, pero los resultados económicos no fueron los deseados

Granada, 5 de febrero.- Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar a una mujer de Granada (Andalucía) una deuda que ascendía a 104.975 euros.

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “su estado de insolvencia se originó por el préstamo solicitado para invertir en la adquisición de participaciones de una sociedad. Durante los primeros meses, los socios trabajadores no recibían sueldo por falta de recursos de la empresa, lo que le generó una rápida disminución de su saldo económico, emanado de dicho crédito principal. A pesar de esta situación, la parte deudora cumplía con sumo esfuerzo de forma asidua con el pago de las cuotas mensuales debidas. No obstante, el fondo del préstamo se terminó y, con él, su capacidad para hacer frente al pago del mismo. Por ello, y con la buena intención de solventar la deuda inicial, apostó por abrir un segundo local junto con sus socios, solicitando para ello otro préstamo en el que aparece como avalista solidaria. Sin embargo, las pérdidas generadas por ambos locales derivaron en su cierre, quedando pendientes los dos créditos solicitados. Ante esta situación, la parte deudora empezó a trabajar por cuenta ajena. Sin embargo, los bajos ingresos generados le dificultaron el pago ordinario de las cuotas debidas dado que apenas le permiten cubrir los gastos más vitales. En conclusión, la parte deudora se encontraba en una situación de insolvencia generada por la progresiva acumulación de cuotas impagadas y el aumento de sus intereses”.

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, la concursada puede comenzar de nuevo alejada de todas sus deudas tras haber dictado el juez la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso. Esto implica que la persona no tendrá que arrastrar de por vida los importes pendientes de pago y podrá reactivarse en la vida económica.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su labor como despacho especializado en la aplicación de esta ley en España en septiembre de 2015. Se trata del mismo año en el que el Parlamento de España aprobó este mecanismo, lo que convierte al despacho en el primero en aplicar esta herramienta.

Desde que comenzara su labor hasta el momento presente, ha logrado alcanzar ya la cifra de 400 millones de euros exonerados. Los beneficiarios son personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España. Está previsto que se produzca un crecimiento continuado de esta cantidad debido al elevado número de casos que se están tramitando y como consecuencia de que cada día se reciben llamadas de personas interesadas en acogerse a este mecanismo.

El perfil de particulares y autónomos que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad es muy diverso: pequeños empresarios que no obtuvieron un resultado positivo, personas que sufren problemas laborales, de salud o de otro tipo que les impiden asumir sus deudas, particulares que han sido engañados, divorciados que han comprobado el aumento de gastos de su nueva situación, etc.

El despacho también está especializado en derecho bancario. Por este motivo, analiza los contratos firmados con bancos y entidades financieras. Su objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.

Contacto

Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 900831652

Email de contacto: prensa2@reparatudeuda.es