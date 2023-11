Repara tu Deuda Abogados cancela 10.859€ en Valencia con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 23 de octubre de 2023.

La madre del exonerado estuvo pasando una mala racha económica y mental y pidió una serie de préstamos de forma online

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Valencia. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº3 de Valencia ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un hombre con una deuda de 10.859 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA



Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: "su madre estuvo pasando una mala situación económica y de salud mental. Todos los préstamos los solicitó ella vía online. Cuando él se enteró de la existencia de los préstamos, intentó solucionar el problema, pero le fue totalmente imposible. Por esta misma razón, decidió empezar el proceso para que pudiera acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad".



Según recuerdan desde Repara tu Deuda, "España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Estamos ante una legislación, nacida en Estados Unidos hace algo más de 100 años. Aunque a ella se han acogido figuras relevantes como Walt Disney o Steve Jobs, lo cierto es que la mayor parte de los que han acudido a esta herramienta son personas normales y corrientes que han caído en un bucle de deudas del que no han podido salir. El espíritu de este mecanismo es ofrecer una segunda oportunidad a todas aquellas personas angustiadas económicamente por su insolvencia y eliminar también el estigma que sufren aquellos que han vivido contratiempos económicos".



Repara tu Deuda Abogados inició su actividad en septiembre del año 2015. Desde que se pusiera en marcha, ha podido ayudar a particulares y autónomos que estaban desesperados por sus deudas. El grado de especialización en la aplicación de esta legislación ha llevado al despacho a ser líder en este mercado de cancelación de deudas al haber superado la cifra de 170 millones de euros exonerados a sus clientes, gracias a la aplicación de esta herramienta.



El despacho de abogados cuenta con más de 20.000 clientes, procedentes de todos los puntos de España, que han puesto su caso en sus manos para reactivarse en la economía y poder empezar así una nueva vida desde cero. Se prevé un crecimiento de esta cantidad en las próximas fechas debido a que esta ley es cada vez más conocida y, también, como consecuencia de que algunos de los ya liberados cuentan su historia en primera persona, animando a otros a que comiencen el proceso lo más pronto posible.



Esta legislación permite la exoneración de la deuda de particulares y autónomos siempre que cumplan previamente una serie de requisitos. En líneas generales, es fundamental que el concursado actúe de buena fe durante el tiempo que dure el proceso, que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que el importe debido no supere los 5 millones de euros.



A las personas que no pueden acudir a este mecanismo, el despacho también les ofrece la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







