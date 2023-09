Repara tu Deuda Abogados cancela 1.092.000€ en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de septiembre de 2023.

La mujer tuvo que cerrar su empresa perdió por problemas de dos de sus mejores clientes

El Juzgado de lo Mercantil nº9 de Madrid ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de una mujer que ha quedado exonerada de una deuda de más de 1 millón de euros (1.092.000 euros). El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA



Como explican los abogados de Repara tu Deuda, "la deudora solicitó los préstamos para cubrir los gastos necesarios para el funcionamiento de su empresa, dedicada a la fabricación y comercialización de muebles de baño. A finales de 2012 uno de sus grandes clientes entró en concurso y dejó de pagarle una cantidad que rondaba el millón de euros. Poco después, a principios de 2013, su mejor cliente no renovó su contrato e hizo una gran devolución de material, hecho que abocó a la empresa a un concurso de acreedores y al cierre. La exonerada fue solicitando otros créditos para pagar los anteriores pero la situación se le hizo insostenible".



La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España para dar salida a la situación de personas en estado de insolvencia. Aunque algunas desconocen la existencia de este mecanismo, cada vez son más las que acuden a los servicios de abogados especializados para cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente.



Una de las claves para triunfar en el proceso es ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado. Para ofrecer confianza a quienes se acercan a sus oficinas, el bufete publica todas las sentencias de los casos en los que ellos han participado para también acreditar que se trata de casos reales y no de información falsa.



En la actualidad, Repara tu Deuda Abogados es el despacho de abogados que más casos ha llevado en España el que más deuda ha cancelado a sus clientes, 170 millones de euros, a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas y de perfiles muy diferentes.



Bertín Osborne, nueva imagen de Repara tu Deuda Abogados, colabora con el despacho de abogados para que la ley llegue a más personas. "Se trata de una legislación -declaran los abogados- que permite a personas arruinadas poder empezar desde cero. Por eso es muy importante contar con rostros conocidos que nos ayuden a que ningún potencial beneficiario se quede sin acceso al mecanismo de segunda oportunidad".



Para acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, es necesario cumplir una serie de requisitos. En líneas generales, basta con que el concursado no supere la deuda de 5 millones de euros, que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez años anteriores al proceso y que actúe siempre de buena fe. A las personas que no pueden acudir a este mecanismo, el despacho también les ofrece la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas mediante el estudio de los contratos firmados con bancos y entidades financieras para ver si existe algún tipo de cláusula abusiva y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







