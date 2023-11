Repara tu Deuda Abogados cancela 114.111€ en Almansa (Albacete) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Albacete, 8 de noviembre de 2023.

El exonerado, tras un complicado divorcio, se quedó sin la vivienda heredada de sus padres

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 114.111 euros en Almansa (Albacete) aplicando esta herramienta. VER SENTENCIA



Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: "su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para sufragar los costes de una reforma necesaria en una vivienda heredada de sus padres. El deudor presenta una minusvalía por lo que debía amoldar la vivienda a su condición. Por aquel entonces, estaba casado en gananciales. Se divorciaron y ambos cónyuges pactaron que la vivienda se la quedaría la expareja. También se solicitó financiación para la compraventa de un local comercial, dándole un destino de garaje, y otro apartamento donde residir. En un inicio no tenía problema alguno en hacer frente al pago de las cuotas. Sin embargo, tras el divorcio, el deudor ya no contaba con el apoyo económico de su expareja, quedando las cuotas impagadas, por lo que ambos bienes inmuebles fueron embargados por la entidad bancaria. A su vez, el procedimiento de divorcio también afectó a la salud mental del deudor, cayendo en depresión y ocasionando que la empresa donde trabajaba le prejubilara. A partir de ahí, sus ingresos se vieron afectados ya que con la pensión pasaba a cobrar la mitad". Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, puede empezar de nuevo sin deudas, tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Albacete (Castilla-La Mancha) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI).



Repara tu Deuda Abogados puso en marcha su actividad en septiembre 2015, mismo año en el que entró en vigor la ley en España. Su alto nivel de experiencia en la aplicación de este mecanismo le ha reafirmado en su liderazgo en el mercado de cancelación de deudas de particulares y autónomos, En la actualidad ha rebasado la cifra de 170 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas.



El despacho de abogados representa en los juzgados a más de 20.000 personas que han puesto su caso en sus manos para reactivarse en la economía, poder registrar posibles futuros bienes a su nombre, salir de los listados de morosidad como ASNEF, etc. La previsión es que esta cifra continúa aumentándose en las próximas fechas como consecuencia de que cada vez más personas conocen que existe esta legislación y también las consultas que se reciben a diario.



El perfil de personas que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad es muy variado: padres que avalaron a sus hijos para la compra de un piso, pequeños empresarios que pusieron en marcha un negocio o realizaron inversiones con resultados negativos, personas que se encuentran en situación de desempleo, sufren complicadas circunstancias laborales o alguna enfermedad, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, etc.



A las personas que no cumplen los requisitos para acogerse al mecanismo de segunda oportunidad, Repara tu Deuda Abogados les ofrece de forma alternativa la posible cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas. El gabinete jurídico analiza los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si existe algún tipo de cláusula abusiva y reclamar así a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







