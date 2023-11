Repara tu Deuda Abogados cancela 135.000€ en Inca (Islas Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Islas Baleares, 13 de noviembre de 2023.

El origen del sobreendeudamiento de la exonerada se encuentra en un negocio que ella y su marido habían avalado con sus bienes

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 135.000 euros en Inca (Islas Baleares) aplicando esta herramienta. VER SENTENCIA



Los abogados de Repara tu Deuda explican que el origen de su sobreendeudamiento se encuentra en un negocio. Tanto él como su marido habían avalado la empresa con sus bienes. Al no ir bien, decidieron empezar el proceso para acogerse al mecanismo legal de exoneración de deudas. Ahora, gracias a la Ley de Segunda Oportunidad, puede empezar de nuevo sin deudas, tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº3 de Inca (Mallorca) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso.



Repara tu Deuda Abogados inició su actividad precisamente en septiembre de 2015, mismo año en el que entró en vigor la ley en España. Desde entonces hasta la actualidad, el bufete ha superado la cifra de 170 millones de euros exonerados gracias a la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.



El despacho de abogados representa a más de 20.000 particulares y autónomos, procedentes de las diferentes comunidades de España. La previsión es que esta cifra continúe creciendo como consecuencia de que cada vez más personas conocen esta legislación y el alto número de consultas que se reciben a diario.



Algunas de las personas que han quedado exoneradas deciden contar su historia de sobreendeudamiento y posterior exoneración a través de la Ley de la Segunda Oportunidad. "El hecho de que relaten su proceso hace que muchos de los que están pensándoselo decidan dar un paso al frente", afirman los abogados.



El perfil de personas que se acogen a la Ley de la Segunda Oportunidad es muy variado: padres que avalaron a sus hijos para la compra de un piso, pequeños empresarios que pusieron en marcha un negocio o que realizaron alguna inversión con resultados negativos, personas que se encuentran en situación de desempleo o que viven complicadas circunstancias laborales, particulares que han sido víctimas de estafas, etc.



A las personas que no pueden acudir a este mecanismo, el despacho también les ofrece la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es analizar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







Contacto

Nombre contacto: David Guerrero

Descripción contacto: Responsable de Prensa

Teléfono de contacto: 655956735