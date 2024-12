Repara tu Deuda Abogados cancela 14.000 € en Granada (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

La exonerada cerró un bazar que tuvo y comenzó a trabajar en un supermercado de su pareja que también cerró

Granada, 20 de diciembre de 2024.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Granada (Andalucía). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Granada (Andalucía) ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho (EPI) en el caso de una mujer que había acumulado una deuda de 14.000 euros a la que no podía hacer frente.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “su estado de insolvencia se originó cuando la deudora solicitó un primer crédito en el año 2013 para iniciar un bazar junto a su pareja y dos socios más. Aunque funcionó al principio, los resultados no fueron los deseados y tras un tiempo decidió cerrar el negocio. La deudora estuvo abonando las cuotas y cubriendo sus gastos más básicos gracias a la ayuda de su madre y de su pareja hasta que en el año 2016 su pareja abrió una franquicia de una cadena de supermercados y ella empezó a trabajar ahí. No obstante, el negocio no funcionó bien y cerró. Para poder seguir abonando las cuotas pendientes, la concursada vendió la vivienda que tenía, pero no fue suficiente para saldar la deuda en su totalidad”.

Según señalan desde Repara tu Deuda Abogados, “España fue uno de los países de la Unión Europea que más tiempo tardó en incorporar a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad, al hacerlo en el año 2015. Se trata de un mecanismo previsto para la cancelación de las deudas de personas que no pueden asumirlas a pesar de los deseos por hacerlo”.

Repara tu Deuda Abogados inició su labor como despacho especializado en la aplicación de este mecanismo en septiembre del mismo año 2015. Desde entonces hasta la actualidad, ha conseguido superar la cifra de 300 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España.

Muchos de los exonerados deciden contar su historia de sobreendeudamiento y los enormes beneficios de acogerse a este mecanismo: salida de los listados de morosidad, olvido de las llamadas angustiantes de bancos y entidades financieras, registro de posibles futuros bienes, etc. Esto hace que algunos de los que están pensándolo, decidan contar su experiencia.

Esta legislación permite la exoneración de la deuda de particulares y autónomos siempre y cuando cumplan una serie de requisitos. En resumen, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que actué de buena fe durante todo el proceso y que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia. Desde septiembre de 2022, no es necesario procurar llegar a un acuerdo previo de pago con bancos y entidades financieras.

