Repara tu Deuda Abogados cancela 144.006 € en Girona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

Una mujer y un hombre, afectados por las crisis económicas, se han visto exonerados de todas sus deudas

Girona, 6 de noviembre.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado dos nuevas cancelaciones de deuda en Girona (Catalunya). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, estos nuevos casos de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) suman un total de 144.006 euros cancelados.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Una mujer ha cancelado una deuda de 7.927 euros. Junto con su marido, montó dos empresas. En el primero de los casos, lo hizo en el año 2007, de forma previa a la crisis inmobiliaria, lo que les afectó a su situación. Más tarde, sobre el año 2018, ocurrió algo similar. Y es que, al poco tiempo, se produjo la pandemia del COVID-19, lo que echó por tierra todos sus deseos de prosperar económicamente. Eran varios socios, pero ninguno de ellos se hizo cargo de las cuentas pendientes y no pudo hacer frente a los préstamos solicitados.

2) Un hombre ha dicho adiós a una deuda de 136.079 euros. En el 2008, justo antes del inicio de la crisis económica que se vivió en el país en ese período, el deudor solicitó algunos préstamos para hacer frente a unas reparaciones que debía realizar en su hogar. En el 2011, a raíz de la crisis económica, el hermano del deudor perdió la vivienda que tenía hipotecada en favor de la entidad bancaria. Como había sido avalada por el deudor, le empezaron a reclamar la cantidad restante por abonar de la hipoteca de su hermano. No logró asumir las cantidades pendientes.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su labor de ayuda a personas en difícil coyuntura económica en septiembre de 2015. Ese mismo año fue aprobada esta legislación, con el objetivo de ofrecer una salida legal a todos los particulares y autónomos que no consiguen hacer frente a sus deudas.

En todo este tiempo, la cantidad cancelada es ya de 360 millones de euros. Factores como los del COVID-19 o la última reforma de la ley en septiembre de 2022 que ha permitido agilizar y simplificar el proceso, han sido dos elementos muy importantes a la hora de aumentar las exoneraciones de deuda.

Junto a un procedimiento jurídico de calidad, Repara tu Deuda abogados ofrece una tecnología avanzada al alcance de cualquier persona, facilitando todo el proceso.

