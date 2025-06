Repara tu Deuda Abogados cancela 148.006 € en Torrelavega (Cantabria) con la Ley de Segunda Oportunidad

Cantabria, 30 de junio de 2025.- El deudor sufrió un divorcio y las consecuencias económicas de la crisis de 2008, al reducirse y congelarse su salario

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Torrelavega (Cantabria). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, un hombre ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a 148.006 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para la compraventa de una vivienda y de un vehículo necesario para acudir a su lugar de trabajo. Al principio no tenía problema alguno en hacer frente al pago de las cuotas. Sin embargo, el deudor pasó por una ruptura y posterior divorcio, lo que también conllevó gastos extraordinarios para su defensa jurídica. A partir de ahí, ya no contaba con el apoyo económico de su expareja, recayendo toda deuda en él. A raíz de la crisis del 2008, su capacidad económica se vio afectada al verse reducido su salario y congelado sin ver ninguna variación. Por todo ello, no pudo asumir sus deudas”.

Como en su caso, son muchas las personas que tienen que hacer frente a diferentes contratiempos, ya sean laborales, de salud o de alguna otra índole. Finalmente, se dan cuenta de que sólo a través del mecanismo de segunda oportunidad es como pueden despedirse de todas las deudas y reactivarse en la vida financiera.

Los particulares y autónomos que acuden a la Ley de Segunda Oportunidad comprueban en poco tiempo cuáles son los beneficios de quedar exonerados de sus deudas: salen de los listados de morosidad como Asnef que tanto daño les hace. Además, dejan de recibir la presión de las llamadas de los bancos y entidades financieras. Por último, pueden solicitar nueva financiación y registrar futuros bienes a su nombre. Desde un punto de vista emocional, vuelven a dormir sin deudas y ofrecen a su entorno una vida más tranquila.

Desde su aprobación por parte del Parlamento de España en el año 2015, el conocimiento por parte de la ciudadanía de esta legislación es cada vez mayor. Repara tu Deuda Abogados fue fundado precisamente en septiembre del año 2015 y ha ayudado a numerosas personas que se encontraban desesperadas por no poder asumir sus deudas.

El despacho de abogados ha logrado superar la cifra de 340 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas. Se prevé que esta cantidad continúe creciendo como consecuencia del elevado número de expedientes que se encuentran en marcha y de las llamadas diarias por parte de personas interesadas en acogerse a este mecanismo.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos empezar una segunda vida financiera. Para que sea viable la cancelación de las deudas es necesario cumplir una serie de requisitos. En líneas generales, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por motivos de carácter socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y que actúe de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

Repara tu Deuda abogados dispone de una tecnología avanzada para facilitar el procedimiento. Cuenta con una app para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara, que permite la realización de consultas personalizadas sobre el proceso, compartir experiencias acerca del grado de satisfacción y reuniones con los profesionales del despacho.

