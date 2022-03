Repara tu Deuda Abogados cancela 158.395 € en Brión (A Coruña) con la Ley de Segunda Oportunidad

El despacho de abogados ha superado la cifra de 70 millones de euros en concepto de cancelación de deuda de sus clientes

TS, vecino de Brión (A Coruña), casado, acudió a Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, en una situación desesperada ya que no podía hacer frente a las deudas que había contraído.

“La mayor parte de la deuda proviene de la empresa que tenía. Se encontraba en estado de insolvencia ocasionado por el sobreendeudamiento financiero como consecuencia tanto de la solicitud de préstamos bancarios para hacer frente a las deudas generadas en la actividad económica de las sociedades de las que era socio y administrador como también por la responsabilidad solidaria asumida como fiador en la financiación externa de dicha mercantil”, explican los abogados de Repara tu Deuda.

Ahora, gracias al despacho de abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, puede empezar de cero, tras dictar el Juzgado Mercantil nº1 de A Coruña (Galicia) Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso. VER SENTENCIA.

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015 y cada vez más personas acuden a los servicios de Repara tu Deuda abogados para la cancelación de todas sus deudas y así poder empezar de nuevo desde cero.

Repara tu Deuda Abogados puso en marcha su actividad en el mismo año 2015 y desde entonces más de 18.000 particulares y autónomos han puesto su caso en manos de los abogados expertos en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. El despacho de abogados cuenta con un porcentaje de éxito del 100% en los casos que cumplían los requisitos exigidos por la ley.

El despacho de abogados Repara tu Deuda lucha para que todas las personas con deudas puedan tener acceso a la Ley de Segunda Oportunidad. Por esta razón, adaptan siempre los honorarios a la capacidad económica del cliente.Y es que “partimos de la base de que son personas arruinadas, que no pueden hacer frente a las deudas que han contraído y, por tanto, no tiene sentido endeudarlas aún más”, afirman Una de las claves del despacho de abogados es que se adelantaron a otros, convirtiéndose en verdaderos especialistas en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad: “fuimos los pioneros en su aplicación en España. Contamos con clientes repartidos por todas las comunidades autónomas a los que procuramos ofrecer un contacto humano ya que son personas que están sufriendo no solo económicamente, sino también emocionalmente”, añaden.

