Repara tu Deuda Abogados cancela 16.000€ en Ibiza (Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad

La deudora solicitó préstamos para el funeral de su padre y para ayudar a su madre que se había quedado sin ingresos.

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Ibiza (Baleares). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº2 de Eivissa (Baleares) ha dictado el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) en el caso de una mujer con una deuda de 16.000 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: "la deudora llegó a esta situación dado que cuando su padre falleció tuvo que acudir a Ecuador, su país de origen. Solicitó préstamos para hacer frente a los gastos del funeral y ayudar a su madre que se había quedado sin ingresos. Finalmente, ella no pudo asumir todas las deudas contraídas".

Según recuerdan desde Repara tu Deuda, "España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Estamos ante una legislación, nacida en Estados Unidos hace más de 100 años. A ella se han acogido figuras tan relevantes como Walt Disney o Steve Jobs. La mayoría de quienes han acudido a esta herramienta son personas corrientes que han caído en un estado de sobreendeudamiento del que no han logrado salir. De esta manera se rompe el estigma social que sufren quienes han vivido algún tipo de contratiempo económico".

Repara tu Deuda Abogados fue creado en septiembre del año 2015 para dar salida a su estado de sobreendeudamiento. Desde entonces, ha podido ayudar a muchas personas desesperadas por el bloqueo económico en el que se encontraban. El grado de especialización en la aplicación de esta legislación le ha llevado a convertirse en líder en este mercado al haber superado la cifra de 160 millones de euros exonerados a sus clientes.

El despacho de abogados cuenta con más de 20.000 clientes, procedentes de todas las comunidades autónomas de España. La previsión es que esta cifra siga aumentando debido a que esta ley es más conocida y, también, como consecuencia de que muchos de los exonerados deciden contar su historia en primera persona y animan así a otros a comenzar el proceso.

Esta legislación permite la exoneración de la deuda de particulares y autónomos siempre que se demuestre previamente que el deudor ha actuado de buena fe, que no ha sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que el importe debido no supere los 5 millones de euros. A los que no pueden acudir al mecanismo de segunda oportunidad, el despacho también les ofrece la posibilidad de cancelar tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas mediante el análisis de los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si existe algún tipo de cláusula abusiva y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

