Repara tu Deuda Abogados cancela 16.000€ en Valencia con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 15 de septiembre de 2023.

La deudora, con unos ingresos de apenas 500 euros al mes, acudió a préstamos tras perder su marido el trabajo

El Juzgado de lo Mercantil nº4 de Valencia ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de una mujer que ha quedado exonerada de una deuda con bancos y entidades financieras de 16.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA



Según explican los abogados de Repara tu Deuda, "la deudora solicitó varios préstamos junto a su marido, que acababa de perder su trabajo. En ese momento, la concursada se encontraba percibiendo unos ingresos que apenas llegaban a 500 euros, por lo que para poder hacer frente a todos los gastos decidieron solicitar dichos préstamos con la intención de satisfacerlos completamente cuando la situación económica familiar mejorase. Sin embargo, a raíz de la pandemia del COVID-19, todo empeoró considerablemente puesto que ella trabajaba en un restaurante".



La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Si bien todavía hay cierto desconocimiento acerca de su existencia, la realidad es que cada vez más personas acuden a esta herramienta para cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente.



Una de las claves para triunfar en el proceso es ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado. Por esta misma razón, para ofrecer credibilidad a sus clientes, Repara tu Deuda Abogados publica todas las sentencias dictadas por los juzgados españoles de los casos en los que ellos han participado.



En la actualidad es el despacho de abogados que más deuda ha cancelado a sus clientes. Y es que ha alcanzado ya la cifra de 170 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas. "Muchos de los exonerados -explican los abogados del despacho- acuden a nuestras oficinas animados por los casos reales de personas que han contado su testimonio directamente o mediante videos. Además, no son pocos los que explican su historia a familiares y conocidos para que soliciten el mecanismo de segunda oportunidad".



Bertín Osborne, imagen de Repara tu Deuda Abogados, colabora con el despacho de abogados para que esta legislación llegue al mayor número de personas. "Se trata de una herramienta -declaran los abogados- que permite a personas arruinadas encontrar una salida a todos sus problemas de deudas. Por esta razón, resulta de gran ayuda contar con la imagen de rostros conocidos que nos ayuden en la difusión de esta solución".



A las personas que no pueden acudir a este mecanismo, también se les ofrece la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es analizar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







Contacto

Nombre contacto: David Guerrero

Descripción contacto: Responsable de Prensa

Teléfono de contacto: 655956735