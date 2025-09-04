Repara tu Deuda Abogados cancela 165.956 € en Sevilla (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 04 de septiembre de 2025.-

Dos matrimonios, uno de Dos Hermanas y otro de Coria del Río, han conseguido la cancelación de su deuda

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 165.956 euros de deuda en Sevilla (Andalucía). Se trata de dos nuevos casos que han tenido un resultado satisfactorio para los intereses de los concursados.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Un matrimonio de Dos Hermanas ha logrado cancelar una deuda de 79.812 euros. Necesitaron financiación para iniciar un negocio. Solicitaron préstamos para pagar las licencias de apertura y los diferentes permisos. Desafortunadamente, no generaba rentabilidad, con lo que solicitaron nuevos créditos para publicidad. No lograron éxito alguno. Se vieron en la obligación de cerrar, por lo que tuvieron que solicitar nuevos créditos para cubrir los pagos a proveedores. Posteriormente, el deudor perdió su trabajo. A todo esto, hay que mencionar que tenían un hijo menor de edad.

2) De Coria del Río es otro matrimonio con una hija menor de edad que ha sido liberado de un importe de 86.144 euros. Pidieron financiación para su boda. Por otra parte, uno de los vehículos de los deudores sufrió una avería, lo que les llevó a solicitar otro crédito, ya que lo necesitaban para el trabajo. Además, ambos deudores sufrieron una gran inestabilidad, ya que gran parte de los trabajos que tenían eran temporales y combinados con épocas de desempleo.

La Ley de Segunda Oportunidad ofrece tanto a particulares como a autónomos la opción de quedar libres de todas sus deudas en caso de cumplir una serie de requisitos. En líneas generales, el concursado tiene que actuar de buena fe, aportando la documentación requerida para certificar que no puede pagar sus deudas. Además, no puede haber sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años. Desde la reforma de septiembre de 2022, no es necesario procurar un acuerdo de pago con los bancos y entidades financieras.

El despacho, junto a este mecanismo legal, también está especializado en la defensa de los derechos de los consumidores. Ofrece a sus clientes el análisis de los contratos firmados con bancos y entidades financieras. Comprueba si existen cláusulas abusivas para así solicitar la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

