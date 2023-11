Repara tu Deuda Abogados cancela 17.000€ en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 24 de noviembre de 2023.

La exonerada requirió de ayuda financiera para una operación bucal y para un negocio que acabó cerrando y había sido aval de otra persona

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Madrid. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº13 de Madrid ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de una mujer con una deuda de 17.000 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA



Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: "su estado de insolvencia se originó cuando solicitó varios préstamos para hacer frente a una intervención bucal necesaria y para iniciar un negocio. Asimismo, había avalado la compra de un vehículo de una persona cercana a ella para que pudiese acudir a su trabajo. En relación al negocio iniciado, lo hubo de cerrar. Además, al poco tiempo de cerrar, la persona avalada dejó de pagar el coche y la deuda recayó sobre la concursada. Por todo ello, se encontró en una clara situación de sobreendeudamiento, necesitando ayudas familiares para hacer frente a sus gastos más esenciales".



Según recuerdan desde Repara tu Deuda, "España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Se trata de una herramienta nacida en Estados Unidos, hace más de 100 años. Su espíritu es ofrecer una segunda oportunidad a todas aquellas personas que se encuentran en estado de insolvencia y que no pagan porque no pueden asumir las deudas contraídas. Aunque la mayoría de quienes se han acogido son personas desconocidas para la mayoría, figuras como Walt Disney o Steve Jobs se vieron obligadas a acudir al mecanismo de segunda oportunidad para empezar desde cero".



Repara tu Deuda inició su labor como gabinete jurídico en septiembre del año 2015. Desde su puesta en marcha, ha podido ayudar a numerosas personas endeudadas que han encontrado en la Ley de Segunda Oportunidad la salida a todos sus problemas. El grado de especialización en la aplicación de este mecanismo ha llevado al bufete al liderazgo continuado en el mercado de cancelación de deudas de particulares y autónomos. En la actualidad, ha superado ya la cifra de 170 millones de euros exonerados.



El despacho de abogados cuenta con más de 20.000 clientes que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Su previsión es que esta cifra siga incrementándose por el alto número de consultas que se reciben a diario de forma presencial, telefónica y online y al hecho de que se puede comprobar que esta leyes cada vez más conocida.



Los abogados de Repara tu Deuda se adaptan a las necesidades de las personas que acuden a ellos. De esta forma, ofrece diferentes facilidades y modalidades de pago, con la idea de que nadie se quede sin tener acceso a la segunda oportunidad.



Esta legislación permite que personas que no pueden pagar sus deudas tengan una salida a todos sus problemas económicos. Para quedar exonerados, es suficiente con que el concursado actúe de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos, que no haya cometido delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que el importe debido no supere los 5 millones de euros.



Las personas que no cumplen los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad también pueden de forma alternativa cancelar tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas a través del análisis por parte del despacho de los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si existe algún tipo de cláusula abusiva y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







