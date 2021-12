Repara tu Deuda Abogados cancela 171.962 € a un matrimonio de Valencia con la Ley de Segunda Oportunidad

Los abogados líderes en la Ley de la Segunda Oportunidad centran su actividad en la aplicación de este mecanismo

El Juzgado de Primera Instancia nº29 de Valencia ha dictado Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso del matrimonio formado por RL y HO, quedando exonerados de una deuda de 171.962 euros a la que no podían hacer frente. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA.

“En el año 2016 -explican los abogados de Repara tu Deuda- sufrieron la situación de desempleo. Por esta razón, él montó un negocio con un familiar. Los resultados no fueron los deseados y empezaron a arrastrar deudas. Además de gestionar la entrega de la vivienda a través de la dación en pago, quedaron más créditos que no podían asumir. Inicialmente vivían en Albacete y cuando montaron negocio se desplazaron a Valencia. Iban y venían pero no podían asumir la hipoteca y el alquiler”. Los concursados acudieron a Repara tu Deuda abogados en busca de una solución. Ahora, pueden disfrutar de una segunda oportunidad y empezar desde cero.

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015 tras su aprobación por parte del Parlamento. Existe cierto desconocimiento sobre esta legislación. Sin embargo, ya son más de 15.500 los particulares y autónomos que han acudido a los juzgados para cancelar las deudas que han contraído ya que no pueden afrontarlas.

Ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado es fundamental para afrontar el proceso con garantías. En este sentido, Repara tu Deuda Abogados centra su actividad exclusivamente en la aplicación de esta legislación.

Una de las claves para saber que hemos elegido correctamente es contar con casos de éxitos. En la actualidad el despacho de abogados es el que más casos ha llevado en España y el que más deuda ha cancelado a sus clientes al haber superado los 60 millones de euros. Como explica Ana Isabel García, directora del despacho, “nuestros casos pueden comprobarse en nuestra página web ya que subimos todas las sentencias para que cualquier persona interesada pueda consultarlas. Además, algunos de los exonerados explican en primera persona su historia de éxito con el fin de que otros particulares y autónomos se decidan a dar el paso y empezar el proceso de la segunda oportunidad”.

Bertín Osborne, que ayuda al despacho de abogados a la difusión de esta ley, reconoce que “es una legislación aún muy desconocida entre muchas personas arruinadas. Por eso es necesario acudir a los abogados especializados para informarse y poder así empezar de cero eliminando las deudas contraídas”.

