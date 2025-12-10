Repara tu Deuda Abogados cancela 179.683 € en Valencia con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Madrid, 10 de diciembre de 2025.-

Tres nuevos casos de exoneraciones de deudas gracias a la aplicación de este mecanismo

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado varias cancelaciones de deuda en Valencia. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, se han producido tres nuevos casos de obtención de la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a 179.683 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, los casos son los siguientes:

1) Un matrimonio de Riba-roja de Túria ha quedado exonerado de una deuda de 84.854 euros. Su estado se originó a partir de la necesidad de financiación para cubrir gastos de inversión (traspaso y compra de productos) para un negocio consistente en una tienda de alimentación. Desafortunadamente, a partir de la pandemia, no generaba rentabilidad, por lo que solicitaron otros créditos para intentar su reflote y poderlo mantener. Finalmente, se vieron en la necesidad de cerrarlo. Solicitaron otros nuevos préstamos para el pago a los trabajadores. Por otra parte, la abuela del deudor contrajo el COVID-19. Posteriormente, los concursados intentaron una reunificación de deudas, pero sin éxito.

2) 49.988 euros es la cantidad liberada por otro matrimonio que ha cancelado su deuda. Necesitó financiación para cubrir los gastos de alquiler y la compra de muebles y electrodomésticos para la vivienda. Inicialmente podían hacer frente al pago de las cuotas, pero debido a una mala información empezaron a utilizar tarjetas de crédito y los intereses empezaron a acumularse y a quedarse impagados. Ello les llevó a solicitar nuevos préstamos con la intención de saldar dichos intereses y poder unificar las deudas. Finalmente acabaron cayendo en una situación de sobreendeudamiento.

3) Un hombre ha cancelado 44.841 euros. Su insolvencia comenzó al pedir financiación para casarse y cubrir gastos de alquiler y comprar los muebles para la vivienda. Posteriormente, el deudor dejó de cobrar la prestación que recibía hasta que se le otorgó la pensión de jubilación. Ante esta situación, no tuvo más remedio que empezar el proceso de cancelación de sus deudas.

Aprobada hace más de 100 años en Estados Unidos, la Ley de Segunda Oportunidad es una salida a la que acuden cada vez más personas para empezar desde cero. A España llegó en el año 2015. La difusión de los casos de éxito y el hecho de que muchos exonerados expliquen su caso ha provocado un aumento en el número de personas interesadas en acogerse a esta herramienta.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su tarea como despacho especializado en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en septiembre del mismo año 2015. Desde entonces, ha ayudado a numerosos particulares y autónomos que han logrado cancelar sus deudas. El despacho ha logrado la exoneración de 380 millones de euros a personas de las diversas comunidades autónomas de España.

