Repara tu Deuda Abogados cancela 18.000€ en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad

Madrid, 20 de septiembre de 2023.

Madrid, 20 de septiembre de 2023.

El exonerado y su mujer se quedaron en paro y no pudieron hacer frente a los gastos familiares

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº02 de Aranjuez (Madrid) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un hombre que ha quedado exonerado de una deuda de 18.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA



Según explican los abogados de Repara tu Deuda, "tienen un hijo con síndrome de Down. Por este motivo, necesitaban solvencia para poder costear las terapias necesarias para él. En ese momento de crisis, los dos se quedaron en el paro y la deuda fue creciendo cada vez más. Finalmente, no hubo más remedio que empezar el proceso para reactivarse en la economía".



Hay que recordar que la Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015. Si bien es verdad que existe desconocimiento sobre este mecanismo, lo cierto es que cada vez más personas acuden a esta herramienta para cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente.



Una de las claves fundamentales para triunfar en un proceso de este tipo es ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado que cuente con los conocimientos y experiencia suficiente para tramitar los casos. Es por ello que Repara tu Deuda Abogados publica las sentencias de las historias reales de personas que han acudido a sus oficinas, ofreciendo confianza a quienes empiezan el proceso.



En la actualidad es el despacho de abogados que más casos ha llevado en España y también es el que más deuda ha cancelado a sus clientes, superando la cifra de 170 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas. "Nuestra previsión -explican los abogados del despacho- es que esta cantidad continúe aumentando en próximas fechas. De hecho, esta legislación la conocen cada vez más personas y a diario recibimos nuevas consultas y dudas de quienes están interesados en conocer los detalles del proceso para ver si se pueden acoger a esta herramienta".



Bertín Osborne, imagen oficial de Repara tu Deuda Abogados, colabora con el despacho de abogados para que la ley llegue a más personas. "Se trata de una solución -declaran los abogados- que está permitiendo que muchas personas en estado de insolvencia se reactiven en la vida económica. Por esta razón es muy importante contar con rostros conocidos que nos ayuden a difundir esta ley entre todas las personas que necesitan tener esa segunda oportunidad".



A las personas que no pueden acudir a este mecanismo, el despacho de abogados también les ofrece la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es analizar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







