Repara tu Deuda Abogados cancela 180.488 € en Burgos (Castilla y León) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Burgos, 15 de enero

-La exonerada no pudo asumir las deudas procedentes de remanentes de la hipoteca

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar a una mujer de Burgos (Castilla y León) una deuda que ascendía a 180.488 euros aplicando el mecanismo de cancelación de deudas para particulares y autónomos.

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “la exonerada cayó en un estado de sobreendeudamiento. La señora había solicitado financiación para la adquisición de una casa. Al no poder asumir las cuotas, tuvo que desprenderse de la vivienda. Sin embargo, aún existía un remanente hipotecario. Esto provocó que quedara con un elevado importe pendiente de pago”. Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, la concursada puede empezar de nuevo sin deudas tras dictar el Juzgado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso, con lo que dice adiós a su estado de insolvencia.

Repara tu Deuda Abogados es el primer despacho en toda España en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad. Y es que, en septiembre de 2015, mismo año en el que se puso en marcha este mecanismo, comenzó su tarea de ayuda a numerosos endeudados que no sabían cómo salir de la situación en la que se encontraban.

La especialización en esta legislación, gracias a un método desarrollado y de éxito, ha llevado al despacho a reafirmarse como líder indiscutible en el mercado de exoneración de deudas. Hasta la fecha, ha logrado alcanzar la cifra de 400 millones de euros cancelados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

El despacho de abogados se encarga de gestionar toda la documentación requerida para poder iniciar el procedimiento. Entre los requisitos generales para beneficiarse de esta legislación, hay que citar que el concursado debe actuar de buena fe, siendo transparente, no haberse acogido en los últimos cinco años ni haber sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez previos y encontrarse en un estado de insolvencia que le impida asumir sus deudas.

El perfil de particulares y autónomos que acuden a la Ley de la Segunda Oportunidad es muy diverso: pequeños empresarios que crearon un negocio o hicieron inversiones infructuosas, personas en complicadas circunstancias laborales o de salud propia o de allegados, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, padres que avalaron a sus hijos, divorciados que han sufrido también el aumento de gastos de su nuevo estado civil, etc.

