Repara tu Deuda Abogados cancela 1.825.632 € en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

17 nuevos casos de cancelación de deuda en Madrid gracias a la aplicación de este mecanismo

Madrid, 21 de abril.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado nuevas cancelaciones de deuda en Madrid. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, se han producido 17 casos de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que asciende a 1.825.632 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, sus historias son las siguientes:

1) Una mujer de Leganés ha cancelado 119.983 euros. La insolvencia y el sobreendeudamiento se debe principalmente a la inestabilidad laboral ya que ha estado prestando servicios con contratos muy precarios que le reportaban bajos ingresos y que alternaba con periodos de desempleo. A todo ello se le añade que es una madre divorciada, con hijos a su cuidado. Además, hubo una derrama de la comunidad de propietarios de la vivienda. Dicho gasto fue imposible de asumir, repercutiendo en el préstamo hipotecario, lo que dio lugar a la pérdida del piso en favor de la entidad hipotecaria.

2) En Aranjuez un hombre ha dicho adiós a un importe de 50.211 euros. Su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para cubrir gastos familiares tras su llegada a España desde Venezuela. Posteriormente se vio en la necesidad de solicitar nuevos créditos para realizar todos sus pagos ya que sus ingresos eran insuficientes para afrontar los gastos de alquiler, el cuidado y el mantenimiento de hijos menores de edad. Durante un periodo, y con el fin de conseguir más ingresos, se hizo autónomo. Desafortunadamente, el negocio no generó rentabilidad, por lo que tuvo que cerrarlo.

3) En Rivas Vaciamadrid una mujer ha quedado exonerada de una cantidad de 40.604 euros. Su insolvencia se originó por su separación y la necesidad de financiación para cubrir gastos de alquiler, así como para la compra de muebles y electrodomésticos para la vivienda. Por otra parte, solicitó de nuevo otros créditos para los gastos de su hijo menor de edad. A pesar de los esfuerzos realizados, no logró remontar la situación y cayó en un estado de sobreendeudamiento.

4) De Las Rozas es el caso de otra mujer que se ha despedido de un importe de 36.553 euros. Huelga mencionar que su estado de insolvencia se originó a raíz de las consecuencias de la crisis económica y sanitaria derivada por la pandemia del COVID-19, lo que le causó la pérdida de trabajo. La drástica disminución de ingresos le generó una notoria dificultad para seguir al corriente de los pagos mensuales ya que la prestación percibida apenas le permitía cubrir los gastos más vitales (alquiler, suministros y alimentación). La prolongación de su situación de desempleo le originó la necesidad de recurrir desesperadamente a minicréditos, los cuales solo le proporcionaron una mayor dependencia a dichas cuantías inmediatas y, en consecuencia, un paulatino aumento de su endeudamiento. Desde entonces hasta la actualidad, la concursada no ha obtenido un trabajo estable que le haya permitido solventar de forma ordinaria su deuda.

5) 19.293 euros es la cantidad de la que ha quedado exonerado un hombre de Fuenlabrada. Tenía préstamos que iba pagando con su salario sin problema. No obstante, después de divorciarse y quedarse sin trabajo, no pudo hacer frente a esos préstamos, por lo que se vio obligado a solicitar nuevos para pagar los anteriores. La deuda fue aumentando y no logró llegar a pagar todo lo pendiente.

El origen de la Ley de Segunda Oportunidad se sitúa en Estados Unidos, país en el que se aplica desde hace ya más de 100 años. Si bien a ella han acudido figuras de relevancia pública como Walt Disney o Steve Jobs, la realidad es que la mayoría de quienes lo hacen son personas normales y corrientes que no han podido asumir los importes pendientes de pago.

Este mecanismo se aplica en España desde el año 2015. Si bien al principio había muchas personas que desconocían la existencia de esta herramienta, la difusión de los casos y el hecho de que cada vez más personas se acojan a ella ha provocado el arraigo de esta legislación. El objetivo es que no quede ningún potencial exonerado sin saber de la existencia de este mecanismo.

Repara tu Deuda Abogados es el despacho pionero en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Fundado en septiembre de 2015, su crecimiento le ha llevado a situarse como el gabinete líder en el país en la aplicación de esta legislación. En todo este tiempo, ha logrado superar ya la cifra de 425 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

Recientemente, el gabinete ha desarrollado el programa Vida nueva sin deudas. Esta iniciativa pretende ayudar a sus clientes en su reinicio financiero tras la cancelación de las deudas. Y es que se trata de un sistema integral diseñado para reconstruir la situación del cliente desde el origen hasta su recuperación completa. Por esta misma razón, se le acompaña en el proceso hasta que logre su total estabilidad en el sistema.

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