Repara tu Deuda Abogados cancela 18.299 € en Illescas (Toledo) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Madrid, 31 de marzo de 2026.-

La exonerada inició dos negocios que no funcionaron y se vio obligada a cerrarlos

(Información remitida por la empresa firmante)

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar a una mujer de Illescas (Toledo, Castilla-La Mancha) una deuda que ascendía a 18.299 euros.

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: “su estado de insolvencia se originó a raíz del inicio de dos negocios como autónoma. El primero de ellos, que empezó a operar en el año 2005, estaba dedicado exclusivamente a la venta de ropa y tuvo que cerrarlo debido a las deudas que se le iban acumulando. Para poder saldar la totalidad de las deudas generadas, solicitó un préstamo. En el año 2015, abrió su segundo negocio, pero no generó los ingresos necesarios desde un primer momento y por esa razón se vio también obligada a clausurarlo y muchas deudas quedaron impagadas. Tras esta situación, cayó en una situación de insolvencia de la que no ha logrado salir”.

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, la exonerada ha logrado empezar una nueva vida financiera desde cero, sin deudas, tras dictar el juzgado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en su caso. De esta manera ha quedado liberada de todos los importes pendientes de pago.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su trabajo como despacho especializado en la aplicación de esta ley en septiembre de 2015. En estos ya más de diez años, el despacho ha logrado sobrepasar la cantidad de 425 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. La previsión es que esta cantidad continúe creciendo como consecuencia del elevado número de expedientes que se están tramitando. A ello se le añade que cada día se reciben llamadas por parte de personas interesadas en acudir a esta herramienta.

El perfil de personas que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad es muy diverso: pequeños empresarios como la exonerada que comenzaron un negocio que no resultó satisfactorio, personas que están sufriendo una situación de desempleo o difíciles circunstancias laborales, particulares que han sido de víctimas de algún tipo de engaño, padres que avalaron a sus hijos para una vivienda, etc.

Otra de las especializaciones del despacho es la defensa de los derechos de los consumidores. Por este motivo, ofrece a sus clientes la posibilidad analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

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