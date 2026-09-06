Repara tu Deuda Abogados cancela 18.944 € en Barcelona; la Ley de Segunda Oportunidad impulsa un nuevo comie

Repara tu Deuda Abogados cancela 18.944 € en Barcelona; la Ley de Segunda Oportunidad impulsa un nuevo comienzo - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

18.944,15 euros separaban a un vecino de Barcelona de la estabilidad económica que llevaba tiempo intentando recuperar. Primero buscó empleo en plena crisis provocada por el COVID-19 y, cuando esa vía no dio resultado, decidió crear su propia oportunidad laboral haciéndose autónomo. Ninguno de esos esfuerzos fue suficiente para contener unas obligaciones que ya habían crecido por encima de sus posibilidades.

Repara tu Deuda Abogados, despacho por excelencia en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido liberarlo de la carga que condicionaba su economía.

Del golpe laboral del COVID-19 al intento de abrirse camino como autónomo

El origen de la insolvencia estuvo marcado por las dificultades para incorporarse al mercado laboral. Los abogados de Repara tu Deuda explican que “su estado de insolvencia se originó a raíz de la crisis económica provocada por el COVID-19. Tras no lograr acceder al mercado laboral, el afectado se vio obligado a utilizar diversas tarjetas de crédito de las que disponía en aquel momento, con el fin de atender los gastos ordinarios del hogar”.

Su siguiente paso fue buscar una salida profesional por cuenta propia. Para poner en marcha la actividad formalizó un préstamo destinado a adquirir herramientas y otros elementos necesarios para comenzar a trabajar. Aunque inicialmente obtuvo buenos resultados, la falta de una cartera de clientes consolidada acabó frenando el proyecto. Según señalan los letrados, esta circunstancia “provocó una notable reducción de los ingresos y, en consecuencia, la imposibilidad de hacer frente de manera regular a las obligaciones financieras contraídas previamente”.

La Ley de Segunda Oportunidad se implementó en España en 2015 y tiene como antecedente mecanismos existentes desde hace más de un siglo en Estados Unidos. Repara tu Deuda Abogados comenzó su actividad especializada ese mismo año. Actualmente cuenta con más de 154.000 clientes y supera los 454 millones de euros en deuda cancelada.

Un acompañamiento que busca convertir la cancelación en un verdadero reinicio

Llegar a la cancelación supone un cambio importante, pero el trabajo del despacho no se limita a la resolución del procedimiento. MyRepara permite al cliente aportar documentación, realizar gestiones, plantear consultas y seguir en tiempo real cada fase desde su dispositivo móvil, centralizando así un proceso que puede resultar complejo para quien ya atraviesa dificultades económicas.

A este acompañamiento se añaden los avances en torno a la exoneración de deuda pública dentro de la Ley de Segunda Oportunidad, conforme a los requisitos y límites legales aplicables. Su evolución amplía las posibilidades de quienes necesitan reconstruir su situación financiera y arrastran también obligaciones con organismos públicos.

Repara tu Deuda Abogados completa esta labor con la defensa de los derechos de los consumidores, mediante el análisis de contratos con bancos y entidades financieras para detectar posibles cláusulas abusivas en tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.

En Barcelona, esta historia no acaba simplemente con una deuda que desaparece. Lo verdaderamente significativo es que un intento profesional que no logró consolidarse ya no tendrá que convertirse en una carga permanente. La segunda oportunidad adquiere así su sentido más concreto: permitir que una etapa económica difícil no determine necesariamente la siguiente.

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