Repara tu Deuda Abogados cancela 19.012 € en Vila-real (Castellón) con la Ley de Segunda Oportunidad

Madrid, 30 de diciembre de 2025.-

El deudor y su pareja sufrieron problemas laborales y cayeron en un estado de sobreendeudamiento

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en la Comunidad Valenciana. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, un hombre de Vila-real (Castellón) ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a 19.012 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para la compra de mobiliario. En este caso, el concursado estuvo sufriendo una larga inestabilidad laboral ya que sólo era contratado por empresas de trabajo temporal. Para intentar solventar la situación, el deudor junto con su pareja y su hija menor de edad se trasladaron a vivir a casa de sus padres. Posteriormente, la pareja perdió su trabajo, lo que implicó que les resultara imposible hacer frente a los pagos debidos que se habían generado. Con los ingresos que percibía, apenas podía cubrir los gastos más esenciales”.

Como en este y otros casos, las dificultades a las que se enfrentan los concursados hacen que cada vez sea más necesario acogerse al mecanismo de segunda oportunidad. Contratiempos de salud, laborales o de cualquier otro tipo provocan que la implementación de esta herramienta sea muy notoria.

Las personas que acuden a la Ley de Segunda Oportunidad se benefician de una serie de ventajas muy importantes. De hecho, desaparecen de los listados de morosidad, como ASNEF. Además, dejan de recibir las inquietantes llamadas por parte de los bancos y entidades financieras. Si lo desean, pueden acudir de nuevo a financiación para emprender con más fuerza. En paralelo, pueden registrar futuros bienes a su nombre.

La evolución de este mecanismo se ha producido, entre otras cosas, por la difusión de los diferentes casos acaecidos en las diferentes comunidades autónomas de España. Repara tu Deuda Abogados fue fundado en septiembre del mismo año 2015. Desde entonces hasta la actualidad, el despacho ha logrado alcanzar la cifra de 380 millones de euros a personas que responden a perfiles muy diversos. Hay que señalar que la previsión es que esta cantidad continúe creciendo por el elevado número de expedientes que se están gestionando y las llamadas de personas interesadas en acogerse a este mecanismo.

Esta legislación permite a personas que cumplen una serie de requisitos quedar exonerados de todas sus deudas. En general, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los últimos diez años, que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y que actúe de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos. Además, no puede haberse acogido al procedimiento en los cinco años previos.

