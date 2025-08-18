Repara tu Deuda Abogados cancela 1.912.692 € en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Se trata de 26 nuevos casos que han tenido lugar en la provincia en un solo mes

Barcelona, 18 de agosto de 2025.- Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar en la provincia de Barcelona (Catalunya) un total de 1.912.692 euros. Se trata de 26 nuevos casos de exoneración de deuda producidos en la provincia en un único mes.

Los abogados de Repara tu Deuda explican algunas de estas historias:

1) 103.307 euros ha cancelado un vecino de Les Franqueses del Vallès. Se endeudó al pedir financiación para cubrir gastos de inversión en un negocio. Desafortunadamente, a partir de la pandemia, no generó rentabilidad, por lo que se vio en la necesidad de cerrarlo. Por este motivo, pidió otros créditos para el pago a los proveedores así como los recibos propios del negocio. Posteriormente, dado que los trabajos que conseguía eran temporales, pidió más ayuda económica. Todo ello le hizo caer en un sobreendeudamiento.

2) Una mujer de Molins de Rei se ha despedido de un importe pendiente de pago de 44.013 euros. Su pareja no trabajaba y solicitó una serie de créditos para los gastos básicos mensuales. Al poco tiempo se separaron y ella se quedó con varios créditos sin satisfacer. Divorciada y con una hija menor de edad a su cargo, únicamente pudo sufragar sus gastos más esenciales.

3) De Manresa es un hombre que ha quedado liberado de 31.447 euros. Su estado de insolvencia se originó a raíz de la compra de un vehículo para trabajar puesto que no podía acudir en transporte público. Asimismo, tuvo que adecuar su vivienda habitual ya que se encontraba en mal estado y solicitó financiación para poder hacer frente a dicho gasto extraordinario. Iba pagando hasta que su mujer falleció y tuvo que hacerse cargo él solo.

4) De Badalona es el siguiente caso: una mujer que ha sido exonerada de un importe de 50.411 euros. La deudora adquirió una hipoteca y, posteriormente, la compra de un camión destinado a poder realizar su trabajo. Sin embargo, tuvo problemas en la cooperativa en la que trabajaba. Cuando se divorció, su marido volvió a su país de origen y ella se quedó con la deuda. Tenía a cargo tres hijos y se había quedado sin trabajo, con lo que no pudo remontar la situación financiera en la que se encontraba.

5) Una vecina de Cornellà de Llobregat ha cancelado 39.871 euros. Su insolvencia se originó para cubrir gastos de estudios de su hija. Posteriormente la deudora empezó a utilizar tarjetas de crédito para gastos familiares y los intereses empezaron a acumularse y a quedarse impagados. Solicitó otro nuevo préstamo para saldarlo todo y unificar deudas. Sin embargo, la mayoría de trabajos que tenía eran a tiempo parcial, lo que hizo que no pudiera hacer frente a los pagos con sus ingresos.

Otros municipios donde también se han producido historias exitosas de cancelación de deuda son Sabadell, con dos casos, Vilanova i la Geltrú, Premià de Mar, Mollet del Vallès, Manresa, Granollers, Montcada i Reixac y Sant Joan Despí.

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, estas personas empiezan una nueva vida desde cero sin deudas después de haber logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), lo que les permite quedar liberadas de los importes pendientes de pago hasta la fecha.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su tarea como despacho especializado en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en septiembre de 2015. Desde su fundación en septiembre de 2015, ha logrado superar la cifra de 340 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España.

