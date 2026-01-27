Repara tu Deuda Abogados cancela 19.250 € en Arrasate (Gipuzkoa) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

La exonerada cayó en un estado de sobreendeudamiento tras haberse quedado sin trabajo

Madrid, 26 de enero de 2026.-

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en el País Vasco. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, una mujer de Arrasate (Gipuzkoa) ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) cuyo montante total ascendía a 19.250 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de insolvencia se originó como consecuencia de su inestabilidad laboral. La deudora se vio en la necesidad de recurrir al crédito con el único fin de hacer frente a los gastos ordinarios de subsistencia, dado que sus ingresos resultaban insuficientes para cubrir sus necesidades básicas. Posteriormente, su situación económica empeoró de forma considerable al quedar desempleada. Por esta misma razón, la concursada se vio incapaz de atender el cumplimiento regular de sus obligaciones de pago. A pesar de haber intentado alcanzar acuerdos extrajudiciales con las entidades acreedoras para reestructurar la deuda, aplazar pagos o reducir cuotas, no le aceptaron ninguna de las propuestas presentadas. Además, los intereses aplicados incrementaron de forma desproporcionada el importe total adeudado”.

Como en su caso, muchas son las personas que tienen que enfrentarse a dolorosos contratiempos de salud, laborales o de cualquier otra índole que no tenían previsto. Cuando quieren solucionarlo, han caído en un estado de sobreendeudamiento del que no pueden salir si no es mediante la aplicación del mecanismo de segunda oportunidad.

Hay que señalar que las personas que acuden a la Ley de Segunda Oportunidad comprueban cuáles son los beneficios de quedar exonerados de todas sus deudas. De hecho, salen de los listados de morosidad como ASNEF que tanto les perjudica. Además, dejan de recibir las llamadas de los bancos y entidades financieras. Por otro lado, no sufren más los embargos de sus nóminas. Por último, si lo desean, pueden solicitar nueva financiación y registrar posibles futuros bienes a su nombre.

Desde que fuera aprobado en 2015 por parte del Parlamento de España, este mecanismo es cada vez más conocido por quienes necesitan cancelar las deudas que han contraído y no pueden asumir. Repara tu Deuda Abogados, fundado en septiembre de 2015, ha ayudado a miles de personas desesperadas que no sabían dónde acudir anteriormente.

El despacho de abogados, pionero en la aplicación de esta ley, ha logrado alcanzar la cifra de 400 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas. Se prevé que esta cantidad continúe al alza debido a que cada vez son más los expedientes que se están tramitando y al hecho de que se reciben llamadas diarias de personas interesadas en acogerse a este mecanismo.

Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos la exoneración de sus deudas si cumplen unos requisitos. En líneas generales, es suficiente con que el concursado sufra un estado actual o próximo de insolvencia, que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que actúe de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos y aportando toda la documentación requerida. En este sentido, hay que señalar que el despacho se encarga de recopilar el papeleo necesario para que puedan empezar una nueva vida financiera.

Repara tu Deuda abogados dispone de una aplicación para Android y para IOS, conocida con el nombre de MyRepara, que permite la realización de consultas personalizadas sobre el estado del proceso y reuniones con los profesionales del despacho.

