Repara tu Deuda Abogados cancela 19.546 € a un vecino de Lorca con la Ley de Segunda Oportunidad

Repara tu Deuda Abogados logra cancelar 19.546 € a un vecino de Lorca (Murcia) con la Ley de Segunda Oportunidad - REPARA TU DEUDA ABOGADOS

(Información remitida por la empresa firmante)

La inestabilidad laboral y los periodos de desempleo agravaron su endeudamiento

Madrid, 25 de agosto de 2026.- Repara tu Deuda Abogados, despacho pionero en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado que un hombre de Lorca (Murcia) deje atrás una deuda de 19.546 euros. El exonerado ha quedado liberado de los importes pendientes de pago tras obtener la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI).

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de endeudamiento se originó cuando solicitó préstamos para poder realizar los pagos diarios básicos, al tiempo que hizo un cambio de residencia debido a su nuevo trabajo”. A partir de entonces, sus finanzas estuvieron muy condicionadas por la falta de estabilidad laboral.

Desde el despacho señalan también que durante varios años fue encadenando trabajos precarios y de corta duración. Las etapas en las que conseguía empleo se alternaban con largos periodos de desempleo, una circunstancia que dificultaba mantener unos ingresos regulares para cubrir sus necesidades cotidianas y las obligaciones contraídas. Con el paso del tiempo, esta falta de continuidad redujo progresivamente su capacidad de pago.

Actualmente, el deudor se encuentra desempleado y percibe una prestación del SEPE. Sin embargo, estos ingresos son insuficientes para cubrir sus gastos mensuales y atender las cantidades adeudadas. La acumulación de estas circunstancias terminó llevándolo a un escenario de sobreendeudamiento que no podía revertir con los recursos disponibles. Ante esta realidad, decidió acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.

Esta legislación llegó a España en 2015 con el objetivo de ofrecer una salida legal a particulares y autónomos insolventes. Su origen se remonta a Estados Unidos, donde este tipo de procedimientos se aplica desde hace más de un siglo. Para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad es necesario cumplir una serie de requisitos, entre ellos encontrarse en un estado actual o próximo de insolvencia, actuar de buena fe y con total transparencia durante el procedimiento y no haber sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los últimos diez años. Además, el solicitante debe facilitar la documentación requerida durante la tramitación, de manera que pueda acreditarse su realidad económica.

Repara tu Deuda Abogados inició su actividad en septiembre de 2015, coincidiendo con la entrada en vigor de esta legislación en España. Desde entonces, el despacho se ha especializado en tramitar procedimientos para particulares y autónomos que buscan dejar atrás un endeudamiento que no pueden afrontar. Antes de iniciar el proceso, realiza un análisis previo del caso para comprobar si el interesado cumple las condiciones necesarias para beneficiarse de esta herramienta legal. Esta valoración posibilita conocer la viabilidad del procedimiento antes de continuar con su tramitación.

Además de su labor en la Ley de Segunda Oportunidad, Repara tu Deuda trabaja en la defensa de los derechos de los consumidores. Sus profesionales analizan los contratos suscritos con bancos y entidades financieras para comprobar si existen posibles cláusulas abusivas en productos como tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.

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