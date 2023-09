Repara tu Deuda Abogados cancela 20.000€ en Sevilla (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Sevilla, 13 de septiembre de 2023.

El exonerado tenía un camión y se quedó sin trabajo, por lo que requirió de nuevos préstamos para poder pagarlo

Un hombre, vecino de Sevilla (Andalucía), acudió a Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, con un problema grande de deudas. "Su estado de insolvencia se originó al quedarse sin trabajo. El deudor tenía varios préstamos que iba pagando puntualmente, pero tuvo que dejar de hacerlo para cubrir sus gastos más básicos. Debía dinero y al no poder pagar el camión, requería nuevos préstamos para pagar otros. Por todo ello, acudió al despacho para empezar desde cero sin deudas", explican los abogados de Repara tu Deuda. Ahora, gracias al despacho de abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido su objetivo y puede reactivarse en la economía tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Sevilla (Andalucía) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso. VER SENTENCIA



La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015. Su misión es conseguir que personas, como este sevillano, no se queden paralizadas por deudas que no podrán pagar. De esta forma, es posible encontrar una salida a quienes están en situación de insolvencia para que no vivan ahogadas.



Repara tu Deuda se creó precisamente en septiembre del mismo año 2015 en el que se aprobó la ley por parte del Parlamento de España. Hasta la fecha, el despacho ha logrado la cancelación de 170 millones de euros exonerados a personas que proceden de distintas comunidades autónomas.



Los abogados de Repara tu Deuda llevan a cabo la mayoría de los casos de la Ley de Segunda Oportunidad en nuestro país. Representan en los juzgados a más de 20.000 personas que responden a perfiles muy variados y que llegan a las oficinas con casuísticas muy diversas, pero siempre con un mismo afán: hacer todo lo posible para demostrar que no pagan no porque no quieren sino porque no pueden por la debilidad económica que están sufriendo.



El despacho de abogados se adapta para que todo tipo de personas con deudas no encuentren dificultades para poder acceder a la Ley de Segunda Oportunidad, considerando cuáles son las circunstancias económicas del cliente: "muchas acuden con miedo y con dudas acerca de cómo afrontar este proceso con sus problemas. Nosotros procuramos ofrecerles las alternativas más adaptadas a su coyuntura. La idea es que ninguna se quede sin tener esa segunda oportunidad, muy necesaria para tantas".



Para ser beneficiario de la Ley de Segunda Oportunidad es suficiente con que el insolvente cumpla una serie de requisitos. Es necesario que el concursado actúe de buena fe, aportando siempre la documentación requerida para demostrar su estado económico, que el importe de la deuda no supere los 5 millones de euros y que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años.



Otras personas que no pueden acudir a este mecanismo también pueden de forma alternativa cancelar sus tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas. Esto lo hace a través del análisis por parte de los abogados del despacho de los contratos firmados por los clientes con bancos y entidades financieras. El objetivo, en este sentido, es comprobar si existe algún tipo de cláusula abusiva para reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







