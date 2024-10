Repara tu Deuda Abogados cancela 200.000 € en Bilbao (Bizkaia) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Empresario del sector del transporte, sufrió varios impagos y también la crisis del COVID-19

Bilbao, 24 de octubre de 2024.- El Juzgado de lo Mercantil nº3 de Bilbao (Bizkaia, País Vasco) ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de un hombre con una deuda de 200.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “el exonerado decidió empezar a trabajar como autónomo en el sector del transporte junto con otra persona, que contrajo algunos préstamos. El concursado fue avalista de su compañero. Además, tomó ciertas decisiones y llegó a acuerdos con clientes con la mejor intención, pero acabaron reportando pérdidas. Lamentablemente, con el paso de los años, varios clientes dejaron pequeñas cantidades impagadas que suponían, a fin de reclamar judicialmente, más gastos que el propio importe de la factura. En 2018, uno de los clientes con los que él trabajaba habitualmente y con el que tenía facturas de gran importe, le devolvió varios pagarés, dejando un impago de 38.000€. Al no lograr el cobro extrajudicialmente, interpuso una demanda que fue estimada en su totalidad, aunque no logró recibir dicho importe. A fin de presionar a la entidad, contrató a un cobrador, pero tampoco obtuvo los resultados deseados. Como consecuencia de los impagos anteriormente descritos, tuvo que encontrar financiación a través de créditos y tarjetas para sus gastos laborales y personales. Durante dicho periodo, hizo frente a algunos créditos que había solicitado su colaborador y en el que él constaba como aval, En 2019, decidió dar un nuevo rumbo profesional a su actividad laboral y, en lugar de hacer transportes nacionales e internacionales, empezó a trabajar en el puerto intermodal con un portacontenedores. En 2020, debido a la pandemia por COVID-19 y con el consiguiente confinamiento, la economía se paralizó y siguió trabajando por debajo de costes, sin obtener ninguna subvención (sólo unos préstamos ICO). En ese mismo año, desde octubre hasta diciembre, hubo una huelga de estibadores que ocasionó un paro en la actividad. Durante 2021, se produjo un aumento de precio del gasóleo que se mantuvo y se vio en la obligación de hacer un paro para conseguir una subida de precios y obtener compensaciones por combustible. Si bien en la actualidad el sector ha obtenido ciertas mejoras que hacen que ya no tenga pérdidas, no ha podido salir de su precaria situación económica”.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en septiembre del año 2015. Si bien es cierto que al principio había cierto desconocimiento y desconfianza hacia este mecanismo, la difusión de casos ha provocado un efecto llamada entre personas endeudadas que han acudido a él para cancelar los importes pendientes de pago que no podían asumir.

Hasta la fecha, el despacho de abogados cuenta con más de 100.000 particulares y autónomos que han acudido a ellos para dejar atrás todos sus problemas con las deudas. Hay que señalar que, en muchas ocasiones, han sido los propios clientes los que han decidido acercar a amigos y conocidos al proceso debido al grado de satisfacción que han obtenido.

Un elemento fundamental para triunfar en un proceso de este tipo es ponerse en manos de un despacho de abogados profesional y especializado. En este sentido, el bufete ha logrado superar ya la cifra de 280 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Esta cantidad continúa creciendo debido al elevado número de personas cuyos casos se están tramitando.

Bertín Osborne, imagen oficial de Repara tu Deuda Abogados, colabora con el despacho de abogados para alcanzar al mayor número de personas. “Al ser una legislación que puede ayudar a tantos -declaran los abogados- es de gran relevancia para nosotros contar con figuras tan reconocidas que nos permitan llegar cada vez más lejos”.

