Repara tu Deuda Abogados cancela 200.024 € en Gipuzkoa (País Vasco) con la Ley de Segunda Oportunidad - REPARA TU DEUDA ABOGADOS

(Información remitida por la empresa firmante)

2 nuevos casos en Gipuzkoa (País Vasco) de exoneración de deudas gracias a la aplicación de este mecanismo legal

País Vasco, 26 de diciembre de 2025.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 200.024 euros de deuda en Gipuzkoa (País Vasco). Son dos nuevos casos que han concluido con un resultado satisfactorio gracias a la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Un matrimonio de Pasaia ha cancelado 49.816 euros. Su estado de insolvencia se originó cuando la deudora adquirió una vivienda a través de una inmobiliaria que, desde el primer momento, incurrió en prácticas engañosas o fraudulentas. Según manifiesta, la entidad vendedora le aseguró que, aun careciendo de ahorros o liquidez, se le concedería el 100% la financiación necesaria para la compra del inmueble. Además, le ofrecieron hacerse cargo de cualquier préstamo previo que pudiera tener, lo cual generó una falsa apariencia de viabilidad económica. Bajo esas condiciones, y sin recibir una adecuada información financiera ni asesoramiento independiente, el compareciente firmó un contrato hipotecario con una cuota mensual inicial de aproximadamente 1.100 euros. Sin embargo, la hipoteca estaba sujeta a un interés variable referenciado al Euríbor, con un diferencial elevado, lo que provocó un incremento progresivo de las cuotas, llegando a alcanzar los 1.600 euros mensuales, importe que resultaba inasumible con sus ingresos reales. Ante la imposibilidad de hacer frente a dichas obligaciones hipotecarias, se vio forzado a solicitar un préstamo personal por un importe de 10.000 euros, con el objetivo de cubrir las cuotas pendientes. A pesar de sus esfuerzos, la situación financiera continuó deteriorándose. Finalmente, tras siete años de pagos, el inmueble fue objeto de un procedimiento de dación en pago, por lo que se extinguió la deuda hipotecaria, pero con la pérdida total de las cantidades ya abonadas, incluyendo capital e intereses. No obstante lo anterior, las deudas personales subsistieron. Para saldar el préstamo y otras obligaciones asumidas con entidades, el compareciente accedió a un nuevo préstamo con una financiera destinado a cubrir gastos básicos de subsistencia, renta de alquiler y estudios. La situación económica se agravó aún más con la llegada de la pandemia del COVID-19. Como resultado de toda esta concatenación de deudas, el compareciente y su familia han estado sometidos a una situación de sobreendeudamiento crónico, sin capacidad económica para asumir las obligaciones.

2) 150.208 euros es la cantidad liberada por un hombre de Arrasate. Adquirió una furgoneta para realizar su trabajo como repartidor. Al poco tiempo de adquirir el vehículo, tuvo una avería que ocasionó la solicitud de un nuevo crédito para la reparación y para la continuidad de su actividad empresarial. Sin embargo, llegó un momento en el que la situación le resultó insostenible y no tuvo más remedio que cesar en su actividad. Esto le hizo caer en una situación de sobreendeudamiento.

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en Estados Unidos hace más de 100 años. A España llegó en el año 2015 con el mismo objetivo de ofrecer una salida legal tanto a particulares como a autónomos para que consigan decir adiós a todos los pagos pendientes que no pueden asumir. Es necesario para ello cumplir una serie de requisitos básicos. En resumen, basta con encontrarse en una insolvencia actual o próxima, no haber sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y actuar de buena fe, sin ocultar algún bien o ingreso.

El despacho, además de este mecanismo legal que aplica desde su fundación en septiembre de 2015, está especializado en la defensa de los derechos de los consumidores. Por esta razón, ofrece a sus clientes analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. Su objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

