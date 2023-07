Repara tu Deuda Abogados cancela 21.000€ en Valencia con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Valencia, 28 de julio de 2023.

El concursado puso en marcha un restaurante que tuvo que cerrar después y no consiguió la estabilidad laboral

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 21.000 euros en Valencia aplicando la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA



Los abogados de Repara tu Deuda nos explican su historia: "su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para emprender una aventura empresarial, en concreto, un restaurante, así como para los gastos inherentes (alquiler de local, equipamiento y productos). Al principio no tenía problema alguno en hacer frente al pago de las cuotas. Sin embargo, con el tiempo, la facturación del negocio no fue como hubiera deseado y sólo generaba para cubrir costes de proveedores. Al final esta situación no pudo prolongarse más por lo que tuvo que cesar en la actividad. A partir de ahí, el deudor buscó empleo para hacerse cargo de sus obligaciones. Lamentablemente, atravesó un largo periodo de inestabilidad laboral, encadenando momentos de desempleo. A raíz de la pandemia provocada por el COVID-19, también se vio forzado a estar en ERTE, afectando gravemente a sus ingresos. Por todo ello, su poder adquisitivo y su capacidad de devolución estuvieron muy mermadas".



Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, el concursado puede empezar una nueva vida desde cero sin deudas, tras haber dictado el Juzgado de lo Mercantil nº4 de Valencia el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso.



Repara tu Deuda Abogados comenzó su labor jurídica en septiembre de 2015, lo que le convierte en el bufete pionero en la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad. Ese mismo año fue cuando el Parlamento de España aprobó la entrada en vigor de esta legislación. En la actualidad el gabinete jurídico ha logrado superar la cifra de 160 millones de euros en concepto de cancelación de deuda de sus clientes, procedentes de las diferentes comunidades autónomas, gracias a la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.



El despacho de abogados cuenta con un porcentaje de éxito del 100% en los casos presentados en los juzgados españoles, aportando siempre la documentación requerida al cliente para demostrar que es una persona en estado de insolvencia. Hay que decir que hasta la fecha han sido más de 20.000 particulares y autónomos los que han puesto su historia en sus manos para reactivarse en la economía.



Para que cualquier persona con problemas de deudas pueda acceder a la Ley de la Segunda Oportunidad, el bufete se adapta siempre a las circunstancias económicas del cliente para ofrecerle las condiciones que mejor se adapten a él. "Muchas personas se ven incapaces de hacer frente a los honorarios que les piden algunos abogados. En nuestro caso, ofrecemos diferentes modalidades de pago sencillas para sus bolsillos. Una de las cosas que también ayuda mucho al conocimiento de esta legislación y a la confianza de los clientes es que algunos cuentan su experiencia en primera persona, lo que sirve como mensaje de esperanza a quienes aún dudan de que su proceso será satisfactorio".



Las personas que no pueden acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad pueden conseguir a través del bufete una salida a sus problemas de forma alternativa. Así, Repara tu Deuda Abogados ofrece el análisis de los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si existen cláusulas abusivas. Todo ello encaminado a la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas.







Contacto

Nombre contacto: David Guerrero

Descripción contacto: David Guerrero

Teléfono de contacto: 655956735