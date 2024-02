Repara tu Deuda Abogados cancela 22.179€ en Sabadell (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

El exonerado, Antonio Perdomo, reconoce sentirse "contento" y recomienda a otras personas "que crean"

SABADELL, 22 de febrero de 2024.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda en Sabadell (Barcelona, Catalunya). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº7 de Sabadell (Barcelona) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de Antonio Roberto Perdomo, que había acumulado una deuda de 22.179 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA



El exonerado, en el momento de recoger el auto por el que queda libre de todas sus deudas, afirma que "siempre me han atendido bien (en Repara tu Deuda abogados). Estoy muy contento". Por esta misma razón, recomienda a otras personas "que crean en esta empresa, beneficia a personas que nos sentimos mal. Hay un procedimiento muy formal", afirma. VER VIDEO



Como explican los abogados de Repara tu Deuda, "España fue uno de los países de la Unión Europea que más tiempo tardó en incorporar la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo previsto para la cancelación de la deuda de las personas físicas. De esta forma, se cumplía con la Recomendación por parte de la Comisión Europea de poner en marcha un mecanismo que permitiera a particulares y autónomos vivir libres de toda deuda".



Repara tu Deuda Abogados ha ayudado, desde sus inicios en septiembre de 2015, a personas desesperadas por la situación económica en la que se encontraban. Más de 22.000 particulares y autónomos ya han confiado en el despacho de abogados para reactivarse en la economía y empezar una nueva vida desde cero. Esto ha supuesto hasta el momento la exoneración de más de 190 millones de euros por toda España.



Esta legislación permite tanto a particulares como a autónomos quedar libres de deuda si cumplen previamente una serie de requisitos. En general, basta con que el concursado actúe de buena fe en todo momento, sin ocultar bienes ni ingresos y aportando toda la documentación, que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia.



Repara tu Deuda abogados dispone de una app para Android y para IOS, conocida con el nombre de MyRepara, que permite la reducción de los costes del procedimiento, un seguimiento de las etapas y reuniones con los abogados mediante videollamadas.



El despacho también puede analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







