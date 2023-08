Repara tu Deuda Abogados cancela 23.000€ en Oviedo (Asturias) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

La vida laboral de la mujer se encuentra repleta de contratos de muy escasa duración, lo que le generó una gran inestabilidad económica.

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Oviedo (Asturias). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Oviedo (Asturias) ha dictado el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI) en el caso de una mujer con una deuda de 23.000 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: "su estado de insolvencia se originó a causa de la inestabilidad económica. Su vida laboral se encuentra repleta de contratos de muy escasa duración. Por ello, iba solicitando préstamos y haciendo uso de la tarjeta de crédito para cubrir sus gastos ordinarios y extraordinarios (tales como los propios de mudanzas). Al no haber visto mejorada su situación, que incluso conllevó periodos en situación de desempleo, cayó en un estado de sobreendeudamiento".

Según recuerdan desde Repara tu Deuda, "España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Con origen en Estados Unidos, donde lleva vigente más de 100 años, se trata de una legislación a la que se han acogido figuras tan relevantes como Walt Disney o Steve Jobs. La mayoría de quienes han acudido a ella son personas corrientes que han caído sin querer en una situación de sobreendeudamiento ahogadas por pagos que no han podido asumir".

Repara tu Deuda Abogados inició su actividad en septiembre del año 2015. Desde ese mismo instante, ha ayudado a numerosas personas que han confiado en ellos para salir de dudas acerca de si podían ser beneficiarias del mecanismo de segunda oportunidad. Más de 20.000 particulares y autónomos se han puesto ya en manos del gabinete jurídico para empezar desde cero.

El despacho de abogados se ha situado como líder en el mercado de cancelación de deudas de particulares y autónomos. Hasta la fecha ha superado la cifra de 160 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas. Se prevé, además, un crecimiento como consecuencia del elevado número de consultas que se reciben a diario y los trámites que ya están en marcha.

Esta legislación permite que particulares y autónomos puedan quedar exonerados de sus deudas si previamente cumplen las siguientes condiciones: ser un deudor de buena fe, no superar la cifra de 5 millones de euros de importe debido y no haber sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años. A quienes no pueden quedar libres a través de esta herramienta, el despacho también les ofrece la posibilidad de cancelar tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas estudiando los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si existe algún tipo de cláusula abusiva y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

