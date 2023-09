Repara tu Deuda Abogados cancela 230.000€ en Almería (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Almería, 5 de septiembre de 2023.

La concursada se endeudó para los gastos médicos de un familiar y después se quedó en situación de desempleo

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 230.000 euros en Almería (Andalucía). VER SENTENCIA



Los abogados de Repara tu Deuda nos explican su historia: "su estado de insolvencia se originó a raíz de la solicitud por parte de la deudora de varios préstamos para pagar los gastos médicos de un familiar cercano que no podía debido a su situación económica. En un primer momento podía hacerse cargo de las cuotas de dichos préstamos pero, tras un periodo de desempleo, tuvo que solicitar nuevos préstamos con la intención de salvarlos todos cuando su situación laboral mejorase. A pesar de encontrar trabajo, la deudora nunca pudo hacerse cargo de todos los créditos solicitados".



Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, la concursada puede empezar de nuevo sin deudas, tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Almería (Andalucía) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso, con lo que queda libre de todas sus deudas.



Repara tu Deuda Abogados fue fundado en septiembre de 2015, mismo año en el que entró en vigor la ley en España. Desde entonces hasta la actualidad, ha superado la cifra de 170 millones de euros exonerados a sus clientes gracias a la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.



El despacho de abogados lleva a cabo la mayoría de los casos que se tramitan en nuestro país mediante la Ley de la Segunda Oportunidad. Más de 20.000 particulares y autónomos de las diferentes comunidades autónomas han puesto su caso en manos del bufete para reactivarse en la economía.



Repara tu Deuda lucha para que toda persona con problemas de deudas pueda acceder a la Ley de la Segunda Oportunidad, adaptando siempre los honorarios en función de la capacidad económica del cliente. "Muchos tienen miedo de iniciar los trámites porque piensan de forma errónea que el proceso va a ser más complicado de lo que realmente resulta. Otros, directamente, no pueden asumir los pagos que les solicitan algunos abogados", afirman. "Nosotros -añaden- nos adaptamos a la situación que viven nuestros clientes porque somos conscientes de que son personas arruinadas que han sufrido una situación dolorosa durante mucho tiempo y tenemos que ser comprensibles con su situación".



El perfil de quienes se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad es muy variado: padres que avalaron a sus hijos para la compra de un piso, pequeños empresarios que montaron un negocio o que llevaron a cabo inversiones con resultados negativos, personas en situación de desempleo o que han sufrido complejas circunstancias laborales, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, etc.



Las personas que no pueden acudir a este mecanismo también pueden cancelar sus tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas. Todo ello a través del análisis del despacho de los contratos firmados por los clientes con bancos y entidades financieras. El objetivo, en este sentido, es comprobar si existe algún tipo de cláusula abusiva para reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







Contacto

Nombre contacto: David Guerrero

Descripción contacto: David Guerrero

Teléfono de contacto: 655956735