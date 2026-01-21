Repara tu Deuda Abogados cancela 2.304.529 € en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Barcelona, 21 de enero de 2026.- 29 nuevos casos en un mes de exoneraciones de deudas gracias a la aplicación de este mecanismo

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado varias cancelaciones de deuda en la provincia de Barcelona (Catalunya) en un mes. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, se han producido 29 nuevos casos de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascienden a 2.304.529 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, algunos de los casos más relevantes son los siguientes:

1) Una mujer de Calella ha dicho adiós a una deuda de 207.026 euros. Necesitó financiación para cubrir los gastos de inversión en un negocio de hostelería. También solicitó otro préstamo para la adquisición de maquinaria. Desafortunadamente, el negocio no generaba rentabilidad, por lo que se vio en la necesidad de cerrarlo, sin poder hacer frente a los pagos a los proveedores. Por otra parte, ante la imposibilidad de pagar las cuotas de la hipoteca sobre su vivienda habitual, la vendió, solicitando a la entidad financiera una quita, pero todavía le quedó una deuda que no pudo satisfacer.

2) En Terrassa, donde se han producido cuatro casos que suman 369.173 euros, una mujer se ha despedido de un importe pendiente de pago de 116.768 euros. Tuvo que ayudar económicamente a su familia en su país de origen para suplir los gastos médicos de su padre, que padecía cáncer y problemas de corazón. Debido a que allí la sanidad tiene altos costes económicos, también proporcionó sustento económico a sus padres para que comprasen alimentos y productos de primera necesidad. Durante una temporada gozó de estabilidad laboral y podía cumplir con sus obligaciones dinerarias mensualmente. No obstante, a causa de circunstancias ajenas a su voluntad, perdió su trabajo y estuvo un largo periodo de tiempo buscando empleo, sin lograr la normalidad deseada.

3) Un vecino de Badalona puede hacer borrón y cuenta nueva tras decir adiós a su deuda de 680.098 euros. Pidió financiación para cubrir los gastos de inversión en una panadería. Desafortunadamente, como consecuencia de la pandemia, la cerró. Más tarde, volvió a solicitar más créditos para los gastos familiares. A pesar de sus esfuerzos no conseguía trabajo y, al no ser beneficiario de ninguna prestación, cayó en una situación de sobreendeudamiento.

4) En Sabadell, localidad en la que se han producido tres casos que alcanzan los 149.282 euros, un hombre ha quedado exonerado de un importe de 79.341 euros. Pidió un préstamo para la reforma de su vivienda y usó tarjetas de crédito destinadas a cubrir gastos esenciales como alimentos y enseres básicos. A esta situación se suma el hecho de que enfrenta una reclamación como avalista de un préstamo otorgado a su padre, quien, por falta de pago, ha generado que la entidad financiera se dirija contra la parte deudora. El retraso en el abono de las cuotas se debió principalmente a su ruptura matrimonial, asumiendo la totalidad de la responsabilidad del préstamo inicial destinado a la reforma de la vivienda. En un intento por evitar un agravamiento de su situación financiera y poder cumplir con sus obligaciones económicas, contrató otros préstamos. Sin embargo, como suele ocurrir con este tipo de productos financieros, los elevados intereses asociados a estos nuevos préstamos han provocado un sobreendeudamiento que le ha dificultado aún más su capacidad para lograr una recuperación económica.

5) De Mataró es el caso de un hombre que ha dejado de deber 23.347 euros. Su estado de insolvencia se originó cuando, después de muchos años en su empresa, se quedó sin trabajo por las pérdidas económicas sufridas. Esto provocó que necesitara solicitar préstamos para eliminar más deudas, ya que los ingresos que tenía del subsidio no le llegaban para hacerse cargo de ellas. Debido a su edad, no consiguió encontrar empleo y se vio obligado a vivir de las ayudas económicas familiares.

6) En Castelldefels, una mujer se ha despedido de una cantidad de 41.080 euros. Su estado de endeudamiento comenzó cuando pidió un préstamo para comprar un coche con el que ir a trabajar. Posteriormente, necesitó más para poder atender los pagos del alquiler, suministros, alimentos, etc., dado que no conseguía llegar a final de mes. El vehículo que había comprado se estropeó y requirió de otro. Con posterioridad la empresa para la que trabajaba sufrió un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), lo que hizo que su salario se redujera casi un 50%.

Además de en la propia ciudad de Barcelona, otras localidades donde han tenido lugar cancelaciones de deudas han sido El Prat de Llobregat, Premià de Mar, Arenys de Mar, Igualada y Martorell.

Repara tu Deuda Abogados, fundado en septiembre del mismo año 2015 en el que se aprobó esta legislación, ha ayudado a miles de particulares y autónomos a empezar desde cero sin los agobios económicos y emocionales de sus deudas. En todo este tiempo, el despacho ha logrado la cancelación de 400 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España.



