Repara tu Deuda Abogados cancela 237.564 € en Cádiz (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Madrid, 14 de enero

- 2 nuevos casos, uno en Tarifa y otro en Puerto Real, de cancelación de deudas mediante este mecanismo

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 237.564 euros de deuda en Cádiz (Andalucía). Se trata de dos nuevos casos que han sido gestionados satisfactoriamente por el despacho en la provincia de Cádiz (Andalucía).

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, las historias son las siguientes:

1) Una pareja residente en Tarifa ha cancelado 69.882 euros. La situación de insolvencia comenzó tras un despido. Tuvieron que pedir préstamos para aguantar hasta que la situación financiera mejorase. Posteriormente, encontró trabajo, pero necesitaron financiación para hacer frente a los gastos derivados de la mudanza. Una vez asentados en el nuevo destino, cogieron un segundo trabajo de noche para hacer frente a los pagos. Al llegar la pandemia se produjo una situación de ERTE, quedándose la nómina en 450 euros. Además, no empezó a recibirla hasta dos meses después de estar en casa confinados, y no pudieron pagar el alquiler de esos meses y los préstamos. Tras todo esto, cayeron en un estado de insolvencia.

2) En Puerto Real, una mujer ha visto exonerada su deuda de 167.182 euros. Tras el fallecimiento de su marido, al quedarse viuda, no ha podido hacer frente a todos los pagos pendientes. Ahora empieza desde cero, sin la carga de sus deudas y con el consiguiente alivio.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Se trata de la salida jurídica más airosa para todas aquellas personas que, en estado de insolvencia, quieren dejar atrás la pesadilla de los importes debidos. Está pensada para que, precisamente, los particulares y autónomos se liberen y se reactiven en la economía.

Entre las ventajas más relevantes de acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad se encuentran la salida de los listados de morosidad, como ASNEF, no recibir más las inquietantes llamadas por parte de bancos y entidades financieras y no sufrir más los embargos de las nóminas. Además, se pueden registrar futuros bienes a nombre propio y solicitar financiación a cualquier entidad bancaria.

El despacho está especializado en la defensa de los derechos de los clientes. Por este motivo, ofrece la opción de analizar los contratos firmados. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

