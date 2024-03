Repara tu Deuda Abogados cancela 24.000€ en Palma de Mallorca (Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

La exonerada se endeudó por un tratamiento bucodental y para pagar la boda de su hijo, pero más tarde perdió su empleo

Palma de Mallorca, 4 de marzo de 2024.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Palma de Mallorca (Baleares). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Palma de Mallorca (Baleares) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho en el caso de una mujer con una deuda de 24.000 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA.



Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: "su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para sufragar los costes de un tratamiento bucodental necesario, así como para ayudar a pagar la boda de su hijo. Al principio no tenía problema alguno en hacer frente al pago de las cuotas. Sin embargo, perdió el empleo que tenía y sus ingresos se redujeron notablemente, por lo que no pudo devolver el importe debido".



Según señalan desde Repara tu Deuda, "España aprobó la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Esta legislación fue aprobada en Estados Unidos hace más de 100 años y a ella se han acogido figuras conocidas como Walt Disney o Steve Jobs. No obstante, la mayoría de quienes lo han hecho son personas anónimas para el gran público que han sufrido algún tipo de revés económico."



Esta legislación permite a particulares y autónomos quedar exonerados de sus deudas si cumplen una serie de requisitos. En líneas generales, basta con que el concursado se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia, no haber sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y actuar en todo momento de buena fe.



