Repara tu Deuda Abogados cancela 24.120€ en Mallorca (Baleares) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

La exonerada no generaba ingresos y su marido perdió su puesto de trabajo

Una mujer de Mallorca (Baleares) ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI). Esta vecina ha sido liberada de una deuda de 24.120 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, “su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para la reforma de su vivienda habitual. Posteriormente, el marido de la concursada perdió su puesto de trabajo, y la deudora no trabajaba fuera del hogar. A su marido se le otorgó el subsidio de desempleo para mayores de 52 años. Ella no era beneficiaria de ninguna prestación, tan solo disponía de ayudas de familiares. Con esta situación económica, no ha podido saldar las deudas contraídas”.

Muchas son las personas que acuden a la Ley de Segunda Oportunidad tras procurar diferentes soluciones a sus problemas de deudas. Igual que en este caso, en ocasiones han sufrido algún tipo de contratiempo económico, de salud o de otra índole que le han hecho caer en un estado de sobreendeudamiento.

Hay que recordar que la Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en 2015. Desde entonces hasta nuestros días, el grado de conocimiento de esta legislación ha ido creciendo de forma exponencial hasta convertirse en un recurso habitual para aquellas personas que no pueden asumir sus deudas. La difusión de los diferentes casos, así como el hecho de que muchos exonerados expliquen su historia de éxito, ha sido un verdadero impulso a la hora de dar a conocer este mecanismo.

Repara tu Deuda Abogados es el despacho líder en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en España. Desde su fundación en septiembre de 2015, ha logrado superar la cifra de 340 millones de euros a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas del país y que han salido de la situación de angustia en la que se encontraban.

Repara tu Deuda Abogados intenta analizar cada uno de los casos que le llegan de forma previa para comprobar si se trata de una persona que puede acogerse al mecanismo de segunda oportunidad. De ser así, se le indica toda la documentación que debe ir aportando con el objetivo de demostrar ante un juez que no paga sus deudas por la situación económica en la que se encuentra.

El despacho está especializado en la defensa de los derechos de sus clientes. Es por ello que les ofrece la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. Se comprueba así si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

Contacto

Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 655956735

Email de contacto: prensa2@reparatudeuda.es