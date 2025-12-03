Repara tu Deuda Abogados cancela 244.508 € en Las Palmas (Canarias) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Cuatro nuevos casos de exoneraciones de deudas gracias a la aplicación de este mecanismo

Las Palmas, 3 de diciembre.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado varias cancelaciones de deuda en Las Palmas (Canarias). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, se han producido cuatro nuevos casos de personas que han obtenido la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a 244.508 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, los casos son los siguientes:

1) Un vecino de San Bartolomé ha cancelado una deuda de 60.154 euros. Su estado de insolvencia se originó a partir de la necesidad de financiación para cubrir gastos odontológicos. Posteriormente, también solicitó otros créditos para reparar el vehículo, necesario para desplazarse hasta su puesto de trabajo. El concursado intentó una reunificación de deudas, pero tampoco logró solventar la situación. Estas circunstancias derivaron en que, sin capacidad económica para hacer frente a esos créditos ni a sus necesidades familiares, solicitara nuevos préstamos hasta que cayó en un estado de insolvencia y sobreendeudamiento.

2) Un hombre ha dicho adiós a una deuda de 53.355 euros. Su mujer no tenía un trabajo remunerado ni percibía ninguna prestación. Además, debía seguir un tratamiento por temas de salud. Posteriormente, él también perdió su puesto de trabajo, con lo que se vio en la necesidad de solicitar otros créditos para cubrir los gastos familiares. Más adelante, el deudor se divorció. Esto, además, supuso que tuviera que hacer frente a gastos de abogados.

3) 76.970 euros es el importe exonerado por una mujer, madre de dos hijos. Su insolvencia empieza cuando se vio obligada a buscar empleo fuera de su ciudad, lo que la obligó a mantener dos viviendas con sus dobles facturas y los gastos de los continuos viajes de ida y vuelta. A todo ello se sumó en el año 2020 el diagnóstico médico de una enfermedad grave cuyo tratamiento fue de un coste elevado. En su actual situación de desempleo, no pudo cumplir con sus obligaciones dinerarias.

4) Por último, también hay que mencionar el caso de un matrimonio que ha quedado exonerado de una cantidad de 54.029 euros. Tras caer en sobreendeudamiento, no pudieron hacer frente a los gastos corrientes. Vieron que la única salida a todos sus problemas era acudir al mecanismo de segunda oportunidad.

Nacida hace ya más de 100 años en Estados Unidos, la Ley de Segunda Oportunidad es una herramienta a la que cada vez acuden más personas para empezar una nueva vida desde cero. En España se aprobó en el año 2015. Conforme se han ido difundiendo los casos, el grado de conocimiento de esta legislación es cada vez mayor.

Repara tu Deuda Abogados, fundado en septiembre del mismo año 2015, ha ayudado a miles de particulares y autónomos en situaciones desesperadas que no sabían dónde acudir para empezar una nueva vida desde cero. En todo este tiempo, el despacho ha logrado la cancelación de 380 millones de euros exonerados a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España.

