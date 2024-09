Repara tu Deuda Abogados cancela 245.541€ en Vitoria-Gasteiz (Álava) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 3 de septiembre de 2024.- La concursada tuvo que cerrar el bar y, además, su inquilina dejó pendientes pagos de la vivienda

El Juzgado de Primera Instancia nº7 de Vitoria-Gasteiz (Álava, País Vasco) ha dictado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) en el caso de una mujer que ha quedado liberada de una deuda de 245.541 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, “la deudora solicitó un crédito hipotecario para la compra de una vivienda. Sin embargo, posteriormente tuvo que cambiar de domicilio por motivos laborales. En consecuencia, arrendó aquella a un tercero, pero la inquilina se fue de la vivienda con cuotas de alquiler y facturas de suministros pendientes de pago, lo que ocasionó un retraso en las cuotas hipotecarias. Posteriormente, la deudora solicitó otros créditos para ponerse al día con la hipoteca y para cubrir gastos básicos de ella y de su hija. Sin embargo, con sus ingresos, no le fue posible regularizar su situación económica. Asimismo, al no encontrar un empleo estable, abrió un bar que se vio obligada a cerrarlo ya que con su facturación no podía cubrir los gastos básicos del negocio, que dejó deudas”.

La Ley de Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Si bien al principio había cierto desconocimiento acerca de la existencia de esta legislación, la realidad es que cada vez más personas acuden a ella para cancelar las deudas que han contraído y a las que no pueden hacer frente. Más de 26.000 particulares y autónomos han confiado en el despacho de abogados para empezar una nueva vida desde cero.

Una de las claves para triunfar en un proceso de este tipo es ponerse en manos de un bufete especializado en la aplicación de esta legislación. En este sentido, hay que señalar que Repara tu Deuda Abogados ha logrado superar ya la cifra de 270 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España.

Bertín Osborne, imagen oficial del despacho de abogados, colabora para que la ley llegue a más particulares y autónomos. “Estamos ante una legislación -declaran los abogados- que permite a personas en estado de insolvencia salir de la situación en la que se encuentran. Por esta razón, es muy importante contar con rostros conocidos para que no quede ningún potencial beneficiario sin saber que existe una herramienta específica para ellos”.

Por otro lado, el despacho también ofrece el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

