Repara tu Deuda Abogados cancela 28.000€ en Las Palmas de Gran Canaria con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

El concursado se quedó sin trabajo y tuvo que recurrir a financiación tras empezar a cobrar el paro

Las Palmas de Gran Canaria, 7 de mayo de2024.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Las Palmas de Gran Canaria. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha dictado la exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de un hombre que había acumulado una deuda de 28.000 euros a la que no podía hacer frente.



Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su historia es la siguiente: "su estado de insolvencia se originó tras quedarse sin trabajo en agosto del año 2020. Empezó a cobrar el paro, lo que hizo que redujera sus ingresos. Se vio también en la obligación de utilizar una tarjeta de crédito para cubrir todos los gastos mensuales, lo cual generó unos intereses que cubrió solicitando préstamos bancarios. Todo esto provocó que cayera en una situación de sobreendeudamiento y priorizara los gastos básicos".



Según señalan desde Repara tu Deuda, "España fue uno de los países que más tiempo tardó en incorporar a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad, un mecanismo previsto para la cancelación de las deudas de las personas físicas para que no arrastren pagos de por vida que no pueden asumir. Se cumplía así con la Recomendación de la Comisión Europea".



Aunque durante un tiempo ha habido un cierto desconocimiento sobre la existencia de esta legislación, la realidad es que cada vez más personas son conocedoras de este mecanismo. En este momento, hay que cifrar en más de 23.000 los particulares y autónomos que han puesto su caso en manos de los abogados pioneros en la aplicación de esta legislación.



Repara tu Deuda Abogados ha logrado superar la cifra de 200 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas y que responden a perfiles muy diversos. La previsión es que esta cantidad siga creciendo en las próximas fechas como consecuencia del elevado número de expedientes que están tramitándose y de que cada día entran nuevos casos de personas interesadas en acogerse al mecanismo.



Esta legislación permite que tanto particulares como autónomos puedan verse liberados de sus deudas si cumplen una serie de requisitos previos. En resumen, es suficiente con que el concursado se encuentre en un estado actual o inminente de insolvencia, que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que actúe de buena fe durante el proceso.



Repara tu Deuda abogados dispone de una app para Android y para IOS, bautizada con el nombre de MyRepara, que ayuda a reducir aún más los costes del procedimiento, un control total de las fases y reuniones con los abogados mediante el sistema de videollamadas.



Por otra parte, el despacho también ofrece el análisis y estudio de los contratos firmados por las personas con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







Contacto

Nombre contacto: David Guerrero

Descripción contacto: Responsable de prensa

Teléfono de contacto: 655956735