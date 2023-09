Repara tu Deuda Abogados cancela 28.000€ en Tarragona (Catalunya) con la Ley de la Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Tarragona, 8 de septiembre de 2023.

El exonerado sufrió un ERTE por culpa del COVID-19 y después perdió su empleo

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado otra cancelación de deuda mediante la aplicación de esta herramienta. Se trata del caso de un hombre a quien el Juzgado de lo Mercantil nº1 de Tarragona (Catalunya) ha concedido el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI), liberando al concursado de una deuda que ascendía a 28.000 euros. VER SENTENCIA



Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: "su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para poder pagar una tarjeta de crédito con un tipo de interés muy elevado. Al principio no tenía problemas para hacer frente al pago de las cuotas. Lamentablemente apareció la pandemia del COVID-19 y se vio forzado a estar un largo periodo de ERTE. Finalmente acabó perdiendo su trabajo, lo que obviamente repercutió muy negativamente en su economía".



La Ley de la Segunda Oportunidad fue aprobada por el Parlamento de España en el año 2015. Desde entonces, numerosos particulares y autónomos han puesto su caso en manos del despacho de abogados para empezar de nuevo desde cero y reactivarse en la vida económica.



A pesar de que la Ley de la Segunda Oportunidad aún es desconocida por algunas personas en España, lo cierto es que se trata de un mecanismo legal cada vez más cercano para muchos hogares que están comprobando los beneficios de comenzar este proceso. Han sido, hasta la fecha, más de 20.000 personas las que han confiado en los servicios del gabinete jurídico, algunas de ellas animadas por otros clientes satisfechos.



Repara tu Deuda Abogados es el despacho especializado en la Ley de la Segunda Oportunidad en España que más casos ha llevado en el país y también es el que más deuda ha cancelado al haber superado la cifra de 170 millones de euros exonerados. La previsión es que esta cifra siga incrementándose como consecuencia del elevado número de expedientes que ya se encuentran en marcha y por el alto número de consultas que se reciben a diario en las oficinas.



Es importante señalar que este mecanismo es una realidad práctica en todas las comunidades autónomas de España. "Hemos realizado grandes esfuerzos por dar a conocer la Ley de la Segunda Oportunidad en todo el país para que no quede ninguna persona en estado de insolvencia en España sin saber que existe una herramienta pensada para la eliminación de sus deudas", explican los abogados.



La Ley de la Segunda Oportunidad permite que tanto particulares como autónomos puedan quedar libre de sus deudas si cumplen una serie de requisitos mínimos. En resumen, es suficiente con que el concursado actúe de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos, que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que el importe de la deuda no supere los 5 millones de euros.



A los que no pueden ser beneficiarios de este mecanismo, el despacho de abogados les ofrece la alternativa de cancelar tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas. Esto lo hace a través del estudio de los contratos firmados con bancos y entidades financieras para ver si existe alguna cláusula abusiva y reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







