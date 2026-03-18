Repara tu Deuda Abogados cancela 29.000 € en Ceuta con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de marzo de 2026.-

Los desperfectos en la vivienda provocaron que el exonerado acudiera a financiación bancaria que no logró devolver

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Ceuta. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, un hombre ha logrado la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascendía a 29.000 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: “el deudor se encontraba en una situación de insolvencia dada la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones dinerarias. El concursado solicitó los préstamos porque tenía goteras en su vivienda. Debido a la necesidad de reparar estos desperfectos, acudió a financiación bancaria. A pesar de los esfuerzos realizados por devolver la cantidad solicitada, no logró conseguirlo. Por esta razón, se vio obligado a solicitar posteriormente otros créditos para pagar los anteriores. Sin embargo, la situación se volvió insostenible y no tuvo más remedio que dejar de pagarlos para asumir sus gastos más básicos”.

Tal como señalan desde Repara tu Deuda Abogados, “España dio luz verde a la entrada en vigor de la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Su objetivo es ofrecer una salida eficaz a todas aquellas personas que se encuentran sufriendo un estado de sobreendeudamiento y no pueden hacer frente a los pagos pendientes. De este modo, también se elimina el estigma hacia quienes no pueden asumir las cantidades debidas”.

Repara tu Deuda Abogados es el despacho pionero en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad, ya que fue fundado en septiembre del año 2015. En esta década, la firma jurídica ha logrado rebasar la cantidad de 400 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas.

Esta legislación permite que tanto particulares como autónomos pueden quedar exonerados de todas sus deudas si cumplen una serie de requisitos imprescindibles. En general, basta con que el concursado no se haya acogido en los últimos cinco años, que no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos, que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y que siempre obre de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos.

Repara tu Deuda abogados cuenta con una aplicación disponible para Android y para IOS, conocida con el nombre de MyRepara. Esta tecnología avanzada permite que el procedimiento se reduzca en el tiempo, que se puedan compartir experiencia con otros clientes sobre el grado de satisfacción del servicio y realizar reuniones con los profesionales del despacho.

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