Repara tu Deuda Abogados cancela 29.000€ en Ourense (Galicia) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

El deudor, divorciado, solicitó varios préstamos a su nombre cuando estaba casado para reparaciones de su vehículo y una reforma en la vivienda conjunta.

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 29.000 euros en Ourense (Galicia). VER SENTENCIA.

Los abogados de Repara tu Deuda nos explican su historia: "su estado de insolvencia se originó cuando el deudor solicitó varios préstamos, a su nombre, mientras se encontraba casado para realizar ciertas reparaciones de su vehículo y para realizar una reforma en la vivienda conjunta. Estos créditos se iban satisfaciendo puntualmente hasta que se divorció. A raíz de ello, tuvo que cambiarse de vivienda y empezar a abonar todos los gastos con sus ingresos. Cayó en una situación de sobreendeudamiento a la que no logró hacer frente con sus ingresos, puesto que únicamente podía cubrir sus gastos más esenciales y necesarios".

Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, el exonerado puede empezar de nuevo sin deudas, tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº4 de Ourense (Galicia) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI).

Repara tu Deuda Abogados comenzó su actividad en septiembre de 2015, mismo año en el que se aprobó la ley en España. En estos momentos, ha conseguido superar la cifra de 160 millones de euros exonerados a sus clientes gracias a la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.

El despacho de abogados lleva a cabo la mayoría de los casos de la Ley de la Segunda Oportunidad en nuestro país. De hecho, han sido ya más de 20.000 particulares y autónomos los que han puesto su caso en sus manos para poder salir de los listados de morosidad, reactivarse en la economía y poder empezar una nueva vida desde cero.

Para poder acceder a la Ley de la Segunda Oportunidad, es fundamental cumplir una serie de requisitos. En líneas generales es fundamental que el concursado no supere los 5 millones de euros de deuda, que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que actúe siempre de buena fe, siendo transparente en todo el proceso. A quienes no pueden acogerse a este mecanismo, el despacho también les ofrece la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas a través del análisis con bancos y entidades financieras para ver si existe algún tipo de cláusula abusiva y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

Contacto.

Nombre contacto: David Guerrero.

Descripción contacto:.

Teléfono de contacto: 655956735.