Repara tu Deuda Abogados cancela 290.949 € en Málaga (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad - Repara tu Deuda Abogados

Se trata de cuatro nuevos casos de cancelación de deuda gracias a este mecanismo

(Información remitida por la empresa firmante)

Málaga, 4 de mayo de 2026.- Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado nuevas cancelaciones de deuda en Málaga (Andalucía). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, se han producido cuatro nuevos casos de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI) que ascienden a 290.949 euros.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, los casos son los siguientes:

Un hombre ha cancelado 86.497 euros. Su estado de insolvencia se originó cuando, junto con la que era su pareja (como él, también taxista) decidieron adquirir un vehículo más grande para llevar a cabo su actividad profesional. Él tuvo que solicitar un crédito y, además, debió afrontar el coste de la adquisición de la licencia de taxista. Para asumir los gastos del vehículo antiguo, debió utilizar la tarjeta de crédito. Hasta aquel momento utilizaban los dos sueldos para hacer frente a la totalidad de gastos. Tras separarse de su pareja, el deudor tuvo que asumir él solo el crédito del vehículo que había adquirido, así como todos los demás gastos referentes a necesidades básicas tales como vivienda, suministros, alimentación, ropa y calzado. Ante la situación de la crisis sanitaria del COVID-19, el deudor quedó muy afectado económicamente. Al ser autónomo y depender exclusivamente de su facturación, sus ingresos disminuyeron abruptamente, llegando incluso a estar un tiempo sin percibir retribución alguna. Debido a todas estas circunstancias el deudor inició el procedimiento de segunda oportunidad.

Un hombre de Marbella ha quedado exonerado de un importe de 14.427 euros. El deudor tuvo que solicitar los créditos para gozar de estabilidad familiar. Debió hacerse cargo de la gran mayoría de gastos, especialmente de los vinculados a la alimentación y las medicinas. Además, tuvo que hacer frente a los pagos de sus hijos, que no se encuentran en España. Sin embargo, no logró su fin ya que sus trabajos eran temporales y se vio afectado por un sobreendeudamiento.

54.818 euros es el importe exonerado por otro hombre, padre de un hijo. Necesitó financiación para gastos familiares. Su pareja no trabajaba fuera de casa ni tenía ningún tipo de prestación. El deudor, solo con sus ingresos, no podía cubrir todos los gastos de la familia, por lo que solicitó de nuevo otros nuevos créditos. Sin embargo, no pudo darle la vuelta a la situación y acabó cayendo en un estado de sobreendeudamiento.

Una vecina de Fuengirola ha dicho adiós a una cantidad debida de 135.207 euros. Requirió de créditos para ayudar económicamente a sus hijos. Con sus trabajos precarios apenas podía cubrir sus gastos más vitales. Debido al carácter variable de los ingresos percibidos por la deudora, recurrió desesperadamente a más créditos. Además, la situación empeoró con la pérdida de los ingresos percibidos por su cónyuge. Más tarde, la deudora tuvo que dejar de trabajar debido a problemas de salud, por lo que se le concedió una mínima pensión por incapacidad permanente total. Desde entonces hasta la actualidad, la deudora se encuentra en situación de jubilación y sin capacidad económica para hacer frente a la elevada cuantía debida ni a sus necesidades básicas.

Tal como recuerdan desde Repara tu Deuda Abogados, “España dio luz verde a la entrada en vigor de la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. El objetivo de su puesta en marcha es el de ofrecer una salida real a las personas que se encuentran sufriendo un estado de sobreendeudamiento y no pueden hacer frente a los pagos pendientes. De esta manera se elimina también el estigma por haber vivido un aparente fracaso”.

Repara tu Deuda Abogados es el despacho que inició la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en España al haber sido creado en septiembre del año 2015. En esta década, el gabinete jurídico ha logrado alcanzar la cifra de 430 millones de euros exonerados a personas que proceden de las diferentes comunidades autónomas. Esta cifra continúa creciendo continuamente debido al elevado número de casos que se están tramitando.

Esta legislación permite la liberación de las deudas de particulares y autónomos si cumplen una serie de requisitos específicos. En líneas generales, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y que siempre obre de buena fe, con total transparencia durante el proceso. Además, no puede haberse acogido en los últimos cinco años.

Repara tu Deuda abogados ha puesto en marcha recientemente el programa Vida nueva sin deudas. Éste pretende también ofrecer un acompañamiento al cliente para que pueda reinsertarse totalmente en la vida financiera una vez que haya logrado la cancelación de las deudas. Además, evita que cualquier entidad bancaria puede reclamarle la cantidad adeudada al ofrecer un certificado notarial que aporta una garantía completa al exonerado.

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