Repara tu Deuda Abogados cancela 29.400€ en Sevilla (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

Sevilla, 25 de octubre

La exonerada, una mujer con dos hijos, puede empezar una nueva vida desde cero

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 29.400 euros en Sevilla (Andalucía) aplicando esta herramienta. VER SENTENCIA



Los abogados de Repara tu Deuda nos explican su historia: "se trata de una mujer, con dos hijos a su cargo, que participó en la compra de un vehículo para su padre. Adquirió una serie de préstamos que, dadas sus circunstancias económicas, no pudo asumir. Ahora ya ha quedado libre de su deuda y puede empezar de nuevo tras dictar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Morón de la Frontera (Sevilla) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho en su caso".



Repara tu Deuda Abogados inició su labor jurídica en septiembre del año 2015, el mismo año en el que fue aprobada la ley en España. Desde sus inicios hasta la actualidad, ha logrado superar la cantidad de 170 millones de euros exonerados gracias a la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.



El despacho de abogados representa en estos momentos a más de 20.000 particulares y autónomos que proceden de las diferentes comunidades autónomas de España. Dado que cada vez se reciben más consultas, tanto telefónicas como personales, la previsión es que esta cifra siga aumentando en las próximas fechas.



Para que todas puedan acceder a la Ley de la Segunda Oportunidad, el bufete se adapta siempre a la situación presente del cliente y les ofrece diferentes modalidades de pago. "Muchos creen, erróneamente, que se trata de un proceso más complicado de lo que finalmente resulta ser. Acuden, en ocasiones, como último recurso para buscar la salida a todos sus problemas de deudas. Una vez que logran los resultados tan deseados por ellos, comprueban directamente los enormes beneficios de esta herramienta".



A quienes no pueden quedar libres a través de esta herramienta, el despacho también les ofrece la opción de cancelar tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas. Lo hace estudiando los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si existe algún tipo de cláusula abusiva y reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.





