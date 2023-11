Repara tu Deuda Abogados cancela 306.000€ en Valencia con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

La concursada no pudo asumir sus deudas y tuvo que acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.

"Una mujer de Valencia acudió a nosotros ahogada por sus deudas y sin capacidad para revertir su situación". Una vez estudiado su caso, los abogados de Repara tu Deuda Abogados, despacho líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, iniciaron los trámites para que pudiera acogerse a esta herramienta. Ahora, el concursado ha quedado libre de todas las deudas contraídas y puede empezar de cero tras dictar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 de Ontinyent (Valencia) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso. VER SENTENCIA.

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015 tras su aprobación por parte del Parlamento. Desde septiembre de ese mismo año, los abogados de Repara tu Deuda trabajan los casos de personas que confían en sus servicios para poder despertarse de nuevo sin deudas que asumir.

La reparadora de crédito recibe consultas diarias por parte de personas que, habiendo vivido circunstancias diferentes, han caído o están próximas a caer en un estado de insolvencia. Hasta la fecha, han sido ya más de 20.000 personas las que han delegado en el despacho su historia de insolvencia para poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad.

Esta legislación ha supuesto que el despacho de abogados haya conseguido liberar a particulares como autónomos del pago de sus deudas. Hasta la fecha ha logrado superar la cifra de 170 millones de euros exonerados mediante la tramitación de este mecanismo a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas.

Para ser beneficiario, es fundamental que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que actúe en todo momento de buena fe y que el importe de la deuda no supere los 5 millones de euros. Desde la última reforma, no es necesario intentar llegar a un acuerdo previo de pago con los bancos y entidades financieras.

Repara tu Deuda cuenta con una app, disponible para Android y para IOS conocida como MyRepara, que sirve para reducir aún más los costes del procedimiento, un control total, y para mantener reuniones con los abogados a través de videollamadas.

Las personas que no cumplen los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad también pueden de forma alternativa cancelar tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas a través del análisis por parte del despacho de los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si existe algún tipo de cláusula abusiva y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

Contacto.

Nombre contacto: David Guerrero.

Descripción contacto: Responsable de Prensa.

Teléfono de contacto: 655956735.