Repara tu Deuda Abogados cancela 31.196 € en Asturias con la Ley de Segunda Oportunidad

Asturias, 12 de febrero 2026.- La exonerada realizó una reforma en su casa, trajo a su hija de su país de origen y ayudó a su familia por problemas de salud

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha conseguido la cancelación de 31.196 euros de deuda en Asturias. Se trata del caso de una mujer que ha conseguido la Exoneración de Pasivo Insatisfecho (EPI) que le permite empezar una nueva vida desde cero.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, la historia de esta concursada es la siguiente: “su estado de insolvencia se originó cuando tuvo que hacer una reforma en el hogar en el que vivía. El coste de las obras no podía asimilarlo de golpe, por lo que se vio obligada a solicitar una serie de préstamos. Posteriormente, tuvo que traer a su hija de su país de origen, hecho que también tuvo un coste elevado. Tiempo más tarde, por problemas de salud en su familia, debió de solventar algunos gastos médicos. Todo esto provocó que sus ingresos no fueran suficientes para ir pagando las cuotas de sus acreedores. A pesar de que tenía un trabajo estable, no pudo asumir las deudas contraídas”.

La Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015. El origen de esta herramienta hay que ubicarlo en Estados Unidos, país en el que se aplica desde hace más de cien años. Está dirigida a personas sobreendeudadas que, a pesar de los esfuerzos realizados, no han podido hacer frente a las cantidades debidas.

Repara tu Deuda Abogados comenzó su labor de ayuda a estas personas en septiembre del mismo año 2015. El hecho de ser pionero en su implantación y haber adquirido una experiencia consolidada en el tiempo, le ha llevado a un liderazgo indiscutible en su ámbito. Sin ir más lejos, puede cifrarse en más de 400 millones de euros los que han sido exonerados por el despacho gracias a la aplicación de este mecanismo.

Entre los requisitos mencionados para poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, hay que citar los siguientes: no haberse acogido en los últimos cinco años, ser un deudor de buena fe que no oculta bienes ni ingresos, encontrarse en un estado actual o próximo de insolvencia y no haber sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años.

El despacho, además de este mecanismo, también está especializado en derecho bancario. Es por esta razón que analiza los contratos firmados por sus clientes con bancos y entidades financieras.



