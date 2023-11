Repara tu Deuda Abogados cancela 317.215€ en Almería (Andalucía) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Almería, 22 de noviembre de 2023.

La concursada comenzó a sufrir impagos en la empresa de logística que había puesto en marcha

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 317.215 euros a una mujer en Almería (Andalucía) aplicando esta herramienta. VER SENTENCIA



Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: "la empresa de transporte familiar regentada por la madre de la deudora y la pareja de ésta sufrió a finales de 2007 las consecuencias de la acusada crisis económica. La deudora decidió abrir una mercantil dedicada al transporte para poder continuar con el negocio familiar y así refinanciar las deudas de la otra mercantil. Al inicio fue bastante bien pues podía asumir todos los gastos de esta empresa y poco a poco iba haciendo frente a los préstamos contraídos por la otra mercantil. Lamentablemente, al año empezó a tener impagos por parte de sus clientes, lo que le llevó rápidamente al declive, perdiendo progresivamente todos los camiones de los que disponía la entidad. Finalmente, decidió dar de baja la mercantil. Con el cierre, intentó reestructurar la deuda con la Seguridad Social, pero la deudora no obtuvo facilidades de pago. Además, posteriormente, se encontró un tiempo considerable en situación de desempleo".



Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, la mujer puede empezar de nuevo sin deudas tras dictar el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Almería (Andalucía) el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en su caso.



Repara tu Deuda Abogados inició su actividad en septiembre de 2015, mismo año en el que entró en vigor la ley en España. En estos momentos ha logrado superar la cifra de 170 millones de euros en concepto de cancelación de deuda de sus clientes gracias a la aplicación de la Ley de la Segunda Oportunidad.



El despacho de abogados tramita la mayoría de los casos de la Ley de la Segunda Oportunidad que se ejecutan en nuestro país. En la actualidad, han sido ya más de 20.000 los particulares y autónomos que han puesto su historia de sobreendeudamiento para cancelar el importe debido en manos de ellos.



Para que todo tipo de personas con problemas de deudas puedan acceder a la Ley de la Segunda Oportunidad, el bufete ofrece diferentes modalidades de pago. "Y es que muchas no pueden hacer frente a los honorarios que les piden algunos abogados. Sabemos que han pasado por una situación muy difícil de sobreendeudamiento. Necesitan que tengamos en cuenta sus circunstancias para que se acojan al proceso".



A las personas que no pueden acudir a la Ley de Segunda Oportunidad, el despacho también les ofrece la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es analizar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.







