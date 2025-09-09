Repara tu Deuda Abogados cancela 3.191.896 € en Barcelona (Catalunya) con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

Se trata de 29 nuevos casos que han tenido lugar en tan solo un mes

Madrid, 09 de septiembre de 2025.-

Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar un total de 3.191.896 euros de deuda en Barcelona (Catalunya). Se trata de 29 nuevos casos que han tenido lugar en la provincia en tan solo un mes.

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, algunas de las historias de estos exonerados son las siguientes:

1) Una vecina de Ripollet ha cancelado una deuda de 20.126 euros. La exonerada pidió financiación para ayudar a su hermana que tenía una grave enfermad de cáncer. Luego acudió a su país de origen, pero su hermana acabó falleciendo. La exonerada se quedó atrapada en su país por culpa de la crisis sociosanitaria. Tuvo que solicitar dinero a una amiga, que se lo enviaba, para poder comprar sus medicamentos al tener diabetes crónica. Regresó y empezó a trabajar de nuevo, pero le descontaban todo por los continuos embargos de los acreedores. Con su nómina, no pudo salir del estado de sobreendeudamiento.

2) De Mataró es un hombre que se ha despedido de un importe de 208.687 euros. Compró una vivienda y emprendió un negocio dedicado al sector audiovisual. Llegó un momento en el que consiguió inversores y la empresa prosperaba y facturaba cuantías suficientes para cubrir gastos y tener él un sueldo razonable. No obstante, a razón de factores de índole sociosanitario y económico, la empresa comenzó a generar menos ingresos, los inversores se retiraron y se vio en situación vulnerable. Actualmente, la parte deudora se encuentra en situación precaria tanto económica como emocional, de baja laboral por incapacidad temporal y con unos ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional.

3) Otro hombre, en este caso de LHospitalet de Llobregat, ha quedado exonerado de 87.536 euros. Fue trabajador por cuenta propia en el sector del transporte terrestre de mercancías. Para iniciar la actividad y comprar el camión, pidió varios préstamos personales. Más tarde, solicitó financiación para reparaciones varias al camión. Sus ingresos menguaron debido a la reducción drástica del trabajo por la crisis. Todo ello desembocó en una imposibilidad práctica de hacer frente a sus obligaciones.

4) 217.822 euros es la cantidad exonerada por un vecino de Sant Pere de Ribes. Su mujer ha desarrollado su actividad laboral como autónoma en diversas ocasiones. Lamentablemente, no ha conseguido los resultados deseados. Tras su último intento, pasó un largo período de desempleo. A fin de poder cubrir sus necesidades más básicas y esenciales, solicitaron algunos préstamos. A causa de la pandemia su situación económica se desestabilizó aún más.

Aparte de estos casos, hay varias localidades con exoneraciones de deuda como son Gavà, Mollet del Vallès, Igualada, Sabadell, Terrassa, Sant Boi de Llobregat o Rubí. Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, estos concursados han conseguido empezar de nuevo sin deudas tras lograr la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI).

Repara tu Deuda Abogados inició su actividad como despacho especializado en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad en septiembre de 2015, mismo año de la aprobación por parte del Parlamento español de esta legislación. En esta década, ha difundido los casos con el objetivo de que ningún posible beneficiario se quede sin saber que existe un mecanismo pensado precisamente para ellos.

El despacho también ofrece el análisis de los contratos firmados por sus clientes con bancos y entidades financieras. En esta línea, el objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

Contacto

Emisor: Repara tu Deuda Abogados

Contacto: Repara tu Deuda Abogados

Número de contacto: 655956735

Email de contacto: prensa2@reparatudeuda.es