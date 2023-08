Repara tu Deuda Abogados cancela 32.000€ en Madrid con la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

El deudor perdió uno de los dos trabajos que tenía tras haber solicitado financiación para una vivienda y un vehículo.

Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Madrid. Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº5 de Madrid ha dictado el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en el caso de un hombre con una deuda de 32.000 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA.

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: "su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para la compraventa de un vehículo y una vivienda. Al principio no tenía problema alguno para hacer frente a la devolución de los préstamos. Sin embargo, el deudor perdió uno de los dos trabajos que tenía, lo que afectó a sus ingresos. No podía pagar más el préstamo hipotecario, por lo que hizo dación de pago entregando la vivienda. El resto de deuda no podía pagarla y solicitó más préstamos para cubrirla y subsistir. Al final todo lo que ingresaba iba íntegramente destinado al pago de los créditos y a los gastos ordinarios y recurrentes de cada mes".

Según afirman desde Repara tu Deuda, "España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Nacida hace más de 100 años en Estados Unidos, a ella se han acogido figuras tan conocidas como Walt Disney o Steve Jobs, si bien la mayoría son personas normales y corrientes que han caído en una situación de sobreendeudamiento sin haberlo buscado. Su espíritu es ofrecer una segunda oportunidad a quienes viven ahogados por sus deudas y no pueden asumirlas sin dejar de pagar los servicios básicos de agua, luz, gas, etc".

Repara tu Deuda Abogados inició su actividad en septiembre del año 2015, lo que le convierte en pionero en este mercado. Desde entonces, ha podido ayudar a muchas personas que no sabían cómo salir de la situación de sobreendeudamiento en la que se encontraban. Hasta el momento, la cifra cancelada por parte del bufete ha superado la cantidad de 160 millones de euros exonerados.

El despacho de abogados cuenta con más de 20.000 clientes, procedentes de las diferentes comunidades autónomas de España. La previsión es que esta cifra siga aumentando progresivamente ya que esta ley es cada vez más conocida y también porque muchos de los exonerados deciden animar a quienes están pensándoselo para que empiecen el proceso.

Esta legislación permite que tanto particulares como autónomos puedan quedar liberados de sus deudas si cumplen una serie de condiciones básicas. En líneas generales es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los últimos diez años, que actúe siempre de buena fe sin ocultar bienes ni ingresos y que el importe debido no supere los 5 millones de euros. Quienes no pueden acogerse a este mecanismo, el despacho también les ofrece la posibilidad de cancelar tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

